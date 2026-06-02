article/comments
article/share
Haberler
TV
Genç Kuşağın Yetenekli İsmi NOW Dizisi Sevdam Karadeniz ile Ekranlara Dönüyor

Genç Kuşağın Yetenekli İsmi NOW Dizisi Sevdam Karadeniz ile Ekranlara Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.06.2026 - 09:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni sezon için hazırlıkları devam eden televizyon projeleri arasında yer alan Sevdam Karadeniz, oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Karadeniz’de geçecek hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizide yeni oyuncular birer birer netleşiyor. Çekim hazırlıkları sürerken yapım ekibinin kadroya dahil ettiği isimler de merakla takip ediliyor. Şimdiyse genç oyunculardan bir isim daha kadroya katıldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW ekranlarında yayınlanacak Sevdam Karadeniz dizisinde yeni bir oyuncu daha kadroya katıldı.

NOW ekranlarında yayınlanacak Sevdam Karadeniz dizisinde yeni bir oyuncu daha kadroya katıldı.

Mia Yapım imzası taşıyan proje, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor. Hazırlıkları uzun süredir devam eden dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Senaryosunu Nuray Uslu’nun kaleme aldığı yapım, Karadeniz’in güçlü ailelerinden Alazlılar ve Yeniceliler etrafında gelişen olayları konu alacak. Hikayede aile bağları, geçmiş hesaplaşmalar ve büyük aşkların önemli bir yer tutacağı konuşuluyor. Dizinin çekimlerinin Trabzon’da gerçekleştirileceği daha önce açıklanmıştı.

Projede daha önce başrol için Emre Bey’le anlaşılmıştı. Başarılı oyuncu dizide Kuzey Alazlı karakterine hayat verecek. Şimdi ise Kuzey Alazlı’nın ailesinden bir karakter daha netleşti.

Genç kuşağın tanınan isimlerinden Leya Kırşan’ın projeye dahil olduğu öğrenildi.

Genç kuşağın tanınan isimlerinden Leya Kırşan’ın projeye dahil olduğu öğrenildi.

Kırşan dizide “Üzüm Alazlı” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Üzüm Alazlı, hikayede Kuzey Alazlı’nın yeğeni olarak yer alacak. Çocuk yaşlardan itibaren birçok projede yer alan Leya Kırşan, televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri. 

Yapım ekibi bir yandan oyuncu görüşmelerini sürdürürken diğer yandan çekim hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Sevdam Karadeniz’in yayın tarihi için geri sayım devam ediyor. Özellikle Karadeniz temalı dizileri seven seyirciler projeyi yakından takip ediyor. Sevdam Karadeniz’in yeni sezonda NOW ekranlarının iddialı yapımlarından biri olması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın