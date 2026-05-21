Haberler
Yaşam
2026 CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte CarrefourSA Büyükbaş, Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları Listesi

2026 CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte CarrefourSA Büyükbaş, Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları Listesi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 11:53
2026 yılı Kurban Bayramı için geri sayım başladı! Kurban ibadetini güvenilir, hijyenik ve pratik bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşların gözü zincir marketlerin kurbanlık kampanyalarına çevrildi. Yılların getirdiği tecrübeyle “kurbanda doğru adres” mottosunu sürdüren CarrefourSA, 2026 yılı büyükbaş hisse, küçükbaş (Karaman koyunu ve Kıvırcık) ve kurumlara bağış fiyatlarını açıkladı. Bu yıl müşterilere sunulan ekstra indirimler ve 4. Gün Teslimat avantajları dikkat çekiyor. Peki, 2026 CarrefourSA kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban bağışı nasıl yapılır ve taksit seçenekleri nelerdir? 

İşte tüm detaylarıyla 2026 CarrefourSA kurbanlık rehberi:

CarrefourSA 2026 Kurbanlık Fiyatları Listesi (Büyükbaş ve Küçükbaş)

CarrefourSA, 2026 yılı kurban kampanyasında müşterilerine üç farklı paket seçeneği sunuyor. Yıllardır 'Kurbanda Doğru Adres' sloganıyla hizmet veren zincir marketin güncel kurbanlık fiyatları ise şu şekilde:

1. Büyükbaş Hisse Paketi 1/7 (Yaklaşık 20-24 kg - Sakatat Dahil)

  • Standart Fiyat: 34.950 TL

  • Maximum Kart İndirimli Fiyat: 33.150 TL

  • 4. Gün Teslimat Fiyatı: 31.750 TL (Maximum Kart ile: 29.950 TL)

2. Küçükbaş Kurban Paketi - Kıvırcık (Yaklaşık 16-20 kg - Sakatat Dahil)

  • Standart Fiyat: 27.950 TL

  • Maximum Kart İndirimli Fiyat: 26.150 TL

  • 4. Gün Teslimat Fiyatı: 26.950 TL (Maximum Kart ile: 25.150 TL)

3. Küçükbaş Kurban Paketi - Karaman (Yaklaşık 12-16 kg - Sakatat Dahil)

  • Standart Fiyat: 22.950 TL

  • Maximum Kart İndirimli Fiyat: 21.150 TL

  • 4. Gün Teslimat Fiyatı: 19.950 TL (Maximum Kart ile: 18.150 TL)

CarrefourSA Kurbanlık Taksit ve Kampanya Seçenekleri Nelerdir?

2026 yılı kurban alışverişlerinde bütçe dostu ödeme yöntemleri büyük önem taşıyor. CarrefourSA, kredi kartlarına vade farksız taksit imkanları sunmaya bu yıl da devam ediyor.

  • Maximum Kart Ekstre İndirimi: Kampanya kapsamında, İş Bankası Maximum kart sahiplerine kurban paketlerinde anında 1.000 TL ile 1.800 TL arasında değişen ekstre indirimleri uygulanıyor.

  • Taksit İmkanları: Banka anlaşmalarına göre değişmekle birlikte, CarrefourSA mağazalarından ve online platformdan yapılacak kurban alışverişlerinde çeşitli kredi kartlarına 2 ila 4 ay arası vade farksız taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz.

CarrefourSA Kurban Alımı Nereden Yapılır? Nasıl Alınır?

Kurbanlık alımlarınızı mağaza, web sitesi ve mobil uygulama olmak üzere üç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz.

CarrefourSA Kurbanlık Siparişi ve Teslimat Süreci Nasıl İşliyor?

  • CarrefourSA Mağazaları: Size en yakın hipermarket ve süpermarketlerden yüz yüze işlem yapabilirsiniz.

  • CarrefourSA Web Sitesi: carrefoursa.com adresi üzerinden online sipariş verebilirsiniz.

  • Mobil Uygulama: Akıllı telefonunuzdaki CarrefourSA uygulaması üzerinden işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

4. Gün Teslimat Avantajı Nedir?

Kurban etinin dinlenmesini bekleyebilecek veya bayramın son günü teslim almayı tercih edecek müşteriler için '4. Gün Teslimat Fiyatı' oldukça cazip bir indirim sunuyor. Bu seçenek tercih edildiğinde standart kurbanlık fiyatlarından 3.000 TL'ye varan ek indirimler elde ediliyor. Ayrıca belirli büyükşehirlerde 'Ücretsiz Adrese Teslimat' hizmeti de bulunuyor.

CarrefourSA'nın kurbanlık hizmetleri ve bulunduğunuz ile göre teslimat süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. 👇

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI VE EK HİZMETLERİ

CarrefourSA Kurban Satışı Hangi İllerde Var?

CarrefourSA mağazalarından, web sitesinden veya mobil uygulamasından Türkiye'nin dört bir yanından sipariş verebilir ve vekalet yoluyla bağış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak evine sipariş vermek isteyen müşteriler için 'Ücretsiz Teslimat ile Adrese Teslim' hizmeti belirli illeri kapsamaktadır.

2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarınızı adresinize ücretsiz teslim isteyebileceğiniz iller şunlardır:

UYARI: Adrese teslimat hizmetleri illerin belirli merkez ilçelerini kapsayabilmektedir, sipariş ekranında adres uygunluğunuzu kontrol etmeyi unutmayın.

CarrefourSA ile Hangi Kurumlara Bağış Yapılabilir?

Önceki yıllarda olduğu gibi CarrefourSA üzerinden; 

  • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)

  • Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)

  • Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)

  • Türk Kızılay

  • Kansersiz Yaşam Derneği (KAYD)

  • Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD)

  • İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)

  • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı gibi güvenilir sivil toplum kuruluşlarına güvenle vekalet vererek bağış yapabilirsiniz.

2026 CarrefourSA Kurban Bağışı Fiyatları ve Şartları

Kurban ibadetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen hayırseverler için CarrefourSA, anlaşmalı kurumlara bağış imkanı sunuyor. Kurumlara bağış fiyatları, bayramın 3. günü kesim yapılması ve kurumlara tek seferde toplu nakliye edilmesi sebebiyle normal paket fiyatlarından daha uygundur.

  • Büyükbaş 1/7 Hisse Bağış Fiyatı: 22.950 TL (Maximum Kart ile 21.150 TL)

  • Küçükbaş Kıvırcık Bağış Fiyatı: 19.950 TL (Maximum Kart ile 18.150 TL)

  • Küçükbaş Karaman Bağış Fiyatı: 16.950 TL (Maximum Kart ile 15.150 TL)

Kurban Vekaleti CarrefourSA'da Nasıl Verilir?

Kurban ibadetinin en önemli şartlarından biri vekalettir. CarrefourSA’da mağazadan fiziki sipariş verirken form imzalayarak, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden sipariş verirken ise dijital onay kutucuklarını işaretleyerek İslami usullere uygun şekilde vekalet verebilirsiniz.

Kesim işlemleri, noter huzurunda, din görevlileri eşliğinde ve veteriner hekim kontrolünde tamamen hijyenik koşullarda gerçekleştirilir.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
