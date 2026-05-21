Manifest Yaparken Arka Planda Çalması Gereken Parçalar

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.05.2026 - 12:01
'Acaba olur mu, ne zaman olur?' diye beklemeyi artık bir kenara bırakıyoruz. Çünkü bugün o hayal ettiğin ne varsa, hepsini mıknatıs gibi hayatına çekme günü! Manifest yaparken sadece kağıda bir şeyler karalamak yetmez; o duyguyu, o yüksek frekansı ta şuranda, kalbinde hissetmen lazım. Eee, bunun en kısa ve en keyifli yolu da tabii ki müzikten geçiyor!

Manifest - Manifest

Açılışı tabii ki 'Manifest' grubunun o kült şarkısıyla yapıyoruz ki niyetimiz en baştan mühürlensin.

Just Like Magic - Ariana Grande

Manifest yaparken 'Acaba olur mu?' diye düşünmeyi bırakıp, 'Sihirli bir değneğim var ve şu an her şey tıkır tıkır işliyor' kafasına girmek için bu şarkıyı son ses aç.

Kendime Yeni Bir Ben Lazım - Sertab Erener

Bazen eski defterleri kapatmadan yenisini yazamıyorsun. Sertab ablamızın dediği gibi, 'kendime yeni bir ben lazım.' Şarkıyla beraber şöyle bir silkelen, 'Yeni versiyonum yükleniyor' de.

I Am - Baby Tate

Bak bu şarkı bildiğin sesli olumlama seansı! 'Sağlıklıyım, zenginim, bir taneyim' diye gidiyor. Şarkı söylerken fark etmeden kendine 'Ben harikayım' diyorsun. Bilinçaltın bunu alacak, kaçarı yok.

Olacak Olacak - Ayla Dikmen

Biraz nostalji ama ne kadar tatlı bir enerji! 'Olacak olacak' dedikçe insanın içi ısınıyor, yüzü gülüyor. Manifestin en büyük sırrı ne biliyor musun? Neşe!

Roar - Katy Perry

İçindeki o aslanı uyandır artık! Sessiz kalma, hayallerini evrene haykır. Kendi sesini duymaya başladığında, hayatın ritminin de değiştiğini göreceksin.

7 rings - Ariana Grande

'Gördüm, beğendim, istedim ve aldım.' İşte manifestin özeti bu! Maddi bolluk mu istiyorsun? O zaman bu şarkıyı dinlerken sanki cüzdanın dolup taşıyormuş, kart limitlerin bitmiyormuş gibi bir havaya gir.

Ver Allah - Burak Kut

'Ben her şeyin en iyisine layığım, gönder gelsin' demenin en ritmik yolu bu. Bolluk bereketi hayatına çekerken bu şarkıyla tempo tutmayı unutma.

Dağları Deldim - Özlem Tekin

İşte bu gerçek bir 'güç' manifestosu! 'Dağları deldim, tek başıma yürüdüm, geldim' derken o Özlem Tekin’in asi ve sarsılmaz enerjisini içine çek. Eğer önünde engeller varmış gibi hissediyorsan, bu şarkı sana o engellerin senin için sadece birer antrenman olduğunu hatırlatacak.

Hadi İnşallah - Nil Karaibrahimgil

Bak bu şarkı manifestin 'neşe' kısmının vücut bulmuş hali!

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
