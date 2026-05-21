6 Ay Önce Hazırlıkları Tamamlanan Atv Dizisi İptal Edildi!

Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2026 - 12:02
Atv ekranlarında yayınlanması planlanan ve başrolünde Oktay Kaynarca'nın rol alacağı açıklanan Kafkas dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin şimdilik rafa kalktığı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

2025-2026 sezonunda yayınlanması beklenen pek çok proje iptal edildi ya da ertelendi.

Dizi-film sektöründeki kriz dünya basınına bile yansırken Kültür ve Turizm Bakanlığı konuya el atmıştı. Ancak artan maliyetler, reklam gelirlerinin düşüklüğü, oyuncu kaşelerinin yüksekliği, reyting kaygısı gibi pek çok sebep sektörü etkilemeyi sürdürdü. Yayında olması beklenen dizilerden sık sık ertelenme ya da iptal kararı geldi. Pek çok dizi de erken final yapmak zorunda kaldı.

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer alacağı ve Atv ekranlarında yayınlanacak Kafkas dizisi de iptal edildi.

İş insanı Kafkas’ın hikayesinin anlatılacağı dizinin senaristi Mehmet Ercan Erdem, yönetmeni ise Mustafa Şevki Doğan olacaktı ve dizinin çekimlerine 2025 Aralık ayında başlanacaktı. Ancak Kafkas da iptal olan projelerden biri oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
