article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Toprak Altından Çıkan Hazine: 2.500 Yıllık Bronz Hazine Bulundu

Toprak Altından Çıkan Hazine: 2.500 Yıllık Bronz Hazine Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 11:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Polonya’nın güneydoğusunda yer alan Buniatycze köyü civarında, Tunç Çağı’ndan kalma 3,6 kilogram ağırlığında devasa bir bronz süs eşyası koleksiyonu keşfedildi. Uzmanlar, MÖ 550 ile 400 yılları arasına tarihlendirdikleri bu 18 parçalık hazinenin, bölgedeki Lusatian kültürü hakkında çok önemli ipuçları taşıdığını ve nadir rastlanan bir buluntu olduğunu belirtiyor.

Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/05...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Polonya’da yüzeyin yaklaşık 30 santimetre altında, lisanslı bir metal dedektörü yardımıyla ortaya çıkarılan bu eserler, bölge tarihindeki en dikkat çekici bulgular arasına girdi.

Polonya’da yüzeyin yaklaşık 30 santimetre altında, lisanslı bir metal dedektörü yardımıyla ortaya çıkarılan bu eserler, bölge tarihindeki en dikkat çekici bulgular arasına girdi.

Haber alınır alınmaz bölgeye intikal eden uzman arkeologlar, titiz bir çalışma yürüterek tüm parçaları güvenli bir şekilde koruma altına aldı. İlk incelemeler, binlerce yıllık bu bronzların oldukça iyi durumda olduğunu ve temizlik işlemlerinin ardından büyük ölçüde sergilenmeye hazır hale geleceğini gösteriyor.

Koleksiyonun büyük bir kısmı, kalın bronz çubukların ustaca şekillendirilmesiyle üretilmiş spiral bilezik ve halhallardan meydana geliyor. Parçaların üzerindeki işçilik ise oldukça dikkat çekici; bazıları düz bir tasarıma sahipken, diğerlerinde eşkenar dörtgenler, köknar dalını andıran motifler ve ince oluklar gibi detaylı işlemeler bulunuyor. Araştırmacılar, eserlerin bir kısmının birbirini tamamlayan takımlar halinde üretilmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Lusatian kültürünün izlerini taşıyan bu hazinenin neden toprağa bırakıldığı ise henüz gizemini koruyor. Arkeologlar, parçaların bir tehlike anında saklanmış değerli eşyalar mı, yoksa dönemin inançlarına dayalı törensel bir sunu mu olduğu konusunda farklı teoriler üzerinde çalışıyor. Eserlerin detaylı analizi, bronz yapılarının kimyasal özellikleri ve kronolojik sınıflandırmaları için Zamość'taki Zamojski Müzesi'ne gönderilmesi planlanıyor. Bölgede daha önce genellikle tekil parçalara rastlandığı göz önüne alındığında, bu denli büyük bir koleksiyonun tek seferde ele geçmesi, tarihçiler için büyük bir şans olarak değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın