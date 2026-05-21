Toprak Altından Çıkan Hazine: 2.500 Yıllık Bronz Hazine Bulundu

Haber alınır alınmaz bölgeye intikal eden uzman arkeologlar, titiz bir çalışma yürüterek tüm parçaları güvenli bir şekilde koruma altına aldı. İlk incelemeler, binlerce yıllık bu bronzların oldukça iyi durumda olduğunu ve temizlik işlemlerinin ardından büyük ölçüde sergilenmeye hazır hale geleceğini gösteriyor.

Koleksiyonun büyük bir kısmı, kalın bronz çubukların ustaca şekillendirilmesiyle üretilmiş spiral bilezik ve halhallardan meydana geliyor. Parçaların üzerindeki işçilik ise oldukça dikkat çekici; bazıları düz bir tasarıma sahipken, diğerlerinde eşkenar dörtgenler, köknar dalını andıran motifler ve ince oluklar gibi detaylı işlemeler bulunuyor. Araştırmacılar, eserlerin bir kısmının birbirini tamamlayan takımlar halinde üretilmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Lusatian kültürünün izlerini taşıyan bu hazinenin neden toprağa bırakıldığı ise henüz gizemini koruyor. Arkeologlar, parçaların bir tehlike anında saklanmış değerli eşyalar mı, yoksa dönemin inançlarına dayalı törensel bir sunu mu olduğu konusunda farklı teoriler üzerinde çalışıyor. Eserlerin detaylı analizi, bronz yapılarının kimyasal özellikleri ve kronolojik sınıflandırmaları için Zamość'taki Zamojski Müzesi'ne gönderilmesi planlanıyor. Bölgede daha önce genellikle tekil parçalara rastlandığı göz önüne alındığında, bu denli büyük bir koleksiyonun tek seferde ele geçmesi, tarihçiler için büyük bir şans olarak değerlendiriliyor.