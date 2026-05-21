Felaketin Ardından Gelen Mucize: Yanan Ormandan Köylüyü Zengin Eden Mantar Fışkırdı, Kilosu 7 Bin 500 Lira!

Toplamda 140 bin hektarlık devasa bir alanın kül olduğu, bir mahallenin tamamen yok olup 14 köyün ağır hasar aldığı bölgelerde, son günlerde etkili olan yağışlar adeta bir mucizeye sahne oldu. Özellikle yangından en çok etkilenen Borcak, Büyükyenice ve Kızılöz köylerindeki ormanlık alanlarda, yüksek besin değerine sahip kuzugöbeği mantarı büyük bir hızla çoğalmaya başladı. Yaşandığı dönemde büyük üzüntü yaratan yangının ardından yeşeren bu umut, yöre halkını harekete geçirdi. Tazesinin kilosu bin liradan, kurutulmuş halinin ise 7 bin 500 liradan alıcı bulduğu bu değerli bitkiyi toplamak isteyen köylüler, günün ilk ışıklarıyla birlikte ormanın yolunu tutuyor.