Felaketin Ardından Gelen Mucize: Yanan Ormandan Köylüyü Zengin Eden Mantar Fışkırdı, Kilosu 7 Bin 500 Lira!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 10:40
Bilecik’te geçtiğimiz yıl 140 bin hektar alanı küle çeviren büyük orman yangınının yaraları sarılırken, felaketin yaşandığı topraklardan yöre halkına büyük bir ekonomik müjde geldi. Kilosu 7 bin 500 liraya kadar alıcı bulan ve yurt dışına ihraç edilen değerli kuzugöbeği mantarı, yanan ormanlık alanlarda adeta fışkırarak köylüler için yepyeni bir kazanç kapısına dönüştü.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp hızla Bilecik'in Osmaneli ilçesine yayılan ve ancak beş gün süren zorlu mücadelelerin ardından söndürülebilen yıkıcı yangının izleri, doğanın kendini yenilemesiyle siliniyor.

Toplamda 140 bin hektarlık devasa bir alanın kül olduğu, bir mahallenin tamamen yok olup 14 köyün ağır hasar aldığı bölgelerde, son günlerde etkili olan yağışlar adeta bir mucizeye sahne oldu. Özellikle yangından en çok etkilenen Borcak, Büyükyenice ve Kızılöz köylerindeki ormanlık alanlarda, yüksek besin değerine sahip kuzugöbeği mantarı büyük bir hızla çoğalmaya başladı. Yaşandığı dönemde büyük üzüntü yaratan yangının ardından yeşeren bu umut, yöre halkını harekete geçirdi. Tazesinin kilosu bin liradan, kurutulmuş halinin ise 7 bin 500 liradan alıcı bulduğu bu değerli bitkiyi toplamak isteyen köylüler, günün ilk ışıklarıyla birlikte ormanın yolunu tutuyor.

Kuraklık sebebiyle son yıllarda oldukça nadir rastlanan kuzugöbeği mantarının, yanan bölgelerde bu kadar yoğun çıkması uzmanların ve yerel halkın da dikkatini çekiyor.

Mantar mesaisine katılan yöre sakinlerinden Recep Apak, doğanın bu cömertliği karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, yangın sonrası küllerin toprağa karışmasının ve alevlere müdahale eden iş makinelerinin toprağı havalandırmasının bu berekette büyük rol oynadığını belirtiyor. Normal şartlarda yeşillik alanlarda bulunması oldukça zor olan bu türün, yanık alanlardaki ekolojik değişimle birlikte adeta topraktan fışkırdığını ifade eden Apak, Büyükyenice bölgesinde sadece bir günde 30 kilograma denk gelen 6-7 kasa mantar topladığını dile getiriyor.

Mart ayının ortalarında başlayan ve Mayıs ayının sonlarına kadar devam eden mantar sezonu, havaların yağışlı ve rutubetli gitmesi durumunda daha da uzayabiliyor.

Ekonomik getirisinin yanı sıra köylülerin sofralarını da zenginleştiren kuzugöbeği, lezzetiyle de ön plana çıkıyor. Topladıkları mantarları sadece satmakla kalmayıp evlerinde de tükettiklerini belirten bölge halkı; soğanlı kavurmasından bulgurlu dolmasına, fırında kaşarlısından yumurtalısına kadar bu özel besinin her türlü yemeğini yaparak doğanın onlara sunduğu bu telafi armağanının tadını çıkarıyor. Küllerinden yeniden doğan bu ormanlar, şimdi hem ekolojik bir iyileşmenin hem de ekonomik bir canlanmanın en güzel örneğini sergiliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
