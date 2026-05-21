Felaketin Ardından Gelen Mucize: Yanan Ormandan Köylüyü Zengin Eden Mantar Fışkırdı, Kilosu 7 Bin 500 Lira!
Bilecik’te geçtiğimiz yıl 140 bin hektar alanı küle çeviren büyük orman yangınının yaraları sarılırken, felaketin yaşandığı topraklardan yöre halkına büyük bir ekonomik müjde geldi. Kilosu 7 bin 500 liraya kadar alıcı bulan ve yurt dışına ihraç edilen değerli kuzugöbeği mantarı, yanan ormanlık alanlarda adeta fışkırarak köylüler için yepyeni bir kazanç kapısına dönüştü.
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp hızla Bilecik'in Osmaneli ilçesine yayılan ve ancak beş gün süren zorlu mücadelelerin ardından söndürülebilen yıkıcı yangının izleri, doğanın kendini yenilemesiyle siliniyor.
Kuraklık sebebiyle son yıllarda oldukça nadir rastlanan kuzugöbeği mantarının, yanan bölgelerde bu kadar yoğun çıkması uzmanların ve yerel halkın da dikkatini çekiyor.
Mart ayının ortalarında başlayan ve Mayıs ayının sonlarına kadar devam eden mantar sezonu, havaların yağışlı ve rutubetli gitmesi durumunda daha da uzayabiliyor.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
