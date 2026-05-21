Ahu Tuğba’nın Kızı Anjelik Calvin’den Olay Miras Açıklaması: “5 Kişiye Yeter”

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2026 - 10:58
Ahu Tuğba’nın vefatının ardından uzun süre gözlerden uzak kalan kızı Anjelik Calvin, aylar sonra yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. Annesinin ölümünden sonra yaşadığı travmayı, Amerika’daki korku dolu günlerini ve geride kalan mirası ilk kez bu kadar açık anlatan Calvin’in sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle “5 kişiye yetecek kadar miras kaldı” açıklaması magazin gündemine damga vururken, annesi için söylediği duygusal sözler herkesi derinden etkiledi.

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Ahu Tuğba, yıllarca sadece oyunculuğuyla değil; güzelliği, asi tavrı ve magazin dünyasında yarattığı büyük etkiyle de hafızalara kazınmıştı.

Özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda rol aldığı filmlerle dönemin en dikkat çeken kadın yıldızlarından biri haline gelen Ahu Tuğba, özel hayatı ve kızı Anjelik Calvin’le olan bağıyla da sık sık gündeme geliyordu. Anne-kız arasındaki düşkünlük yıllarca magazin dünyasının en konuşulan ilişkilerinden biri olmuş, Anjelik Calvin’in annesine olan hayranlığı her röportajına yansımıştı.

Ahu Tuğba’nın 1 Eylül 2024 tarihinde ABD’nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybetmesi ise sevenlerini yasa boğmuştu. KOAH ve hipertansiyona bağlı kalp rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren usta oyuncunun cenaze süreci günlerce konuşulmuş, ABD’deki resmi işlemler nedeniyle cenazenin Türkiye’ye getirilememesi Anjelik Calvin’i psikolojik olarak çökertmişti. Sonunda Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Aylar sonra İstanbul’da görüntülenen Anjelik Calvin, annesinin kaybının ardından yaşadığı travmayı ilk kez bu kadar detaylı anlattı.

Gazetecilerin “Annenizin kopyasısınız” sözlerine duygusal bir yanıt veren Calvin, “Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam” diyerek annesine olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

ABD’de annesinin hayatını kaybettiği evde yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini anlatan Calvin, yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı: “Amerika'daki evde büyük bir psikolojik travma atlattım. Süreç boyunca otelde kaldım; babam sadece otel masrafları için 20-30 bin doların üstünde para harcadı. O dönem evimi fareler bastı. ‘Acaba ev lanetlendi mi?’ diye düşündüm ama meğer bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak tam karşımda duruyordu. Zaten o anki şokla annemin öldüğü kanlı yastığı vesaire her şeyi saklamışım. Büyük bir travmaydı.”

Anjelik Calvin, yaşadığı tek şokun bu olmadığını da söyledi. Annesine ait birçok eşyanın çalındığını açıklayan Calvin, “Annemin hatıralarını ne yazık ki saklayamadım, evdeki kaos ortamında hepsini çalmışlar. Annemden geriye hiçbir şey kalmadıysa bile pembe geceliği ve terlikleri bana yetiyor” sözleriyle duygulandırdı.

Uzun süredir kamuoyunun merak ettiği miras konusu da röportaj sırasında gündeme geldi. Ahu Tuğba’dan kalan servetle ilgili konuşan Calvin, “Annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem, günahtır. Ancak ben annemin ölü bedenini gördüm; paranın, pulun inan hiç değeri yok. Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin” diyerek herkesi duygulandırdı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
