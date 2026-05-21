Ahu Tuğba’nın Kızı Anjelik Calvin’den Olay Miras Açıklaması: “5 Kişiye Yeter”

Gazetecilerin “Annenizin kopyasısınız” sözlerine duygusal bir yanıt veren Calvin, “Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam” diyerek annesine olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

ABD’de annesinin hayatını kaybettiği evde yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini anlatan Calvin, yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı: “Amerika'daki evde büyük bir psikolojik travma atlattım. Süreç boyunca otelde kaldım; babam sadece otel masrafları için 20-30 bin doların üstünde para harcadı. O dönem evimi fareler bastı. ‘Acaba ev lanetlendi mi?’ diye düşündüm ama meğer bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak tam karşımda duruyordu. Zaten o anki şokla annemin öldüğü kanlı yastığı vesaire her şeyi saklamışım. Büyük bir travmaydı.”

Anjelik Calvin, yaşadığı tek şokun bu olmadığını da söyledi. Annesine ait birçok eşyanın çalındığını açıklayan Calvin, “Annemin hatıralarını ne yazık ki saklayamadım, evdeki kaos ortamında hepsini çalmışlar. Annemden geriye hiçbir şey kalmadıysa bile pembe geceliği ve terlikleri bana yetiyor” sözleriyle duygulandırdı.

Uzun süredir kamuoyunun merak ettiği miras konusu da röportaj sırasında gündeme geldi. Ahu Tuğba’dan kalan servetle ilgili konuşan Calvin, “Annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem, günahtır. Ancak ben annemin ölü bedenini gördüm; paranın, pulun inan hiç değeri yok. Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin” diyerek herkesi duygulandırdı.