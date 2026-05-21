Emre Kaya Tartışmasının Ardından Tarkan’dan Manidar "Palyaço" Paylaşımı!

“Kuzu Kuzu”, “Şımarık”, “Dudu”, “Ölürüm Sana”, “Aşk”, “Unutmamalı” ve “Yakar Geçerim” gibi zamansız parçalarla pop müziğin yönünü değiştiren Megastar, bu kez yeni bir şarkısıyla değil sosyal medya üzerinden yaptığı göndermeyle gündeme oturdu.

Olayın fitilini ise şarkıcı Emre Kaya ateşledi. Kaya’nın geçtiğimiz günlerde Tarkan hakkında yaptığı “Besteci değil” yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Tarkan’ın yıllardır hem kendi repertuvarı hem de Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can gibi dev isimlere verdiği besteler düşünüldüğünde bu çıkış birçok kişiye göre “fazla iddialı” bulundu. Sosyal medya kısa sürede ikiye bölünürken, tartışmaya içerik üreticisi Faruk Teymur da dahil oldu.

Faruk Teymur, yayınladığı videoda adeta Tarkan diskografisini ezbere dökerek Emre Kaya’ya çok sert sözlerle yüklendi. “Kuzu Kuzu’yu kim yaptı?”, “‘Ay’ nasıl bir beste biliyor musun?”, “‘Yakar Geçerim’ 2011’i yaktı geçti” diyerek Tarkan’ın yıllardır pop müziğe yön veren işlerine dikkat çekti.

Tarkan ise tartışmanın tam ortasında olmasına rağmen doğrudan bir açıklama yapmadı. Megastar, kendisini savunan Faruk Teymur’un paylaşımına yorum bırakarak “Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti” ifadelerini kullandı.