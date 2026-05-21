article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Emre Kaya Tartışmasının Ardından Tarkan’dan Manidar "Palyaço" Paylaşımı!

Emre Kaya Tartışmasının Ardından Tarkan’dan Manidar "Palyaço" Paylaşımı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2026 - 10:22

Tarkan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu! Emre Kaya’nın “Tarkan besteci değil” çıkışıyla başlayan tartışma sosyal medyada adeta büyüyüp çığ gibi yayılırken, Megastar’dan gelen üstü kapalı “palyaço” göndermesi olay yarattı. Kendisini savunan paylaşıma yaptığı yorumla gündem olan Tarkan, ardından paylaştığı manidar sözle adından bahsettirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Tarkan, yıllardır sadece şarkılarıyla değil; müzik sektöründeki ağırlığı, sahnedeki karizması ve hit üstüne hit üretmesiyle adından söz ettiriyor.

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Tarkan, yıllardır sadece şarkılarıyla değil; müzik sektöründeki ağırlığı, sahnedeki karizması ve hit üstüne hit üretmesiyle adından söz ettiriyor.

“Kuzu Kuzu”, “Şımarık”, “Dudu”, “Ölürüm Sana”, “Aşk”, “Unutmamalı” ve “Yakar Geçerim” gibi zamansız parçalarla pop müziğin yönünü değiştiren Megastar, bu kez yeni bir şarkısıyla değil sosyal medya üzerinden yaptığı göndermeyle gündeme oturdu.

Olayın fitilini ise şarkıcı Emre Kaya ateşledi. Kaya’nın geçtiğimiz günlerde Tarkan hakkında yaptığı “Besteci değil” yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Tarkan’ın yıllardır hem kendi repertuvarı hem de Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can gibi dev isimlere verdiği besteler düşünüldüğünde bu çıkış birçok kişiye göre “fazla iddialı” bulundu. Sosyal medya kısa sürede ikiye bölünürken, tartışmaya içerik üreticisi Faruk Teymur da dahil oldu.

Faruk Teymur, yayınladığı videoda adeta Tarkan diskografisini ezbere dökerek Emre Kaya’ya çok sert sözlerle yüklendi. “Kuzu Kuzu’yu kim yaptı?”, “‘Ay’ nasıl bir beste biliyor musun?”, “‘Yakar Geçerim’ 2011’i yaktı geçti” diyerek Tarkan’ın yıllardır pop müziğe yön veren işlerine dikkat çekti.

Tarkan ise tartışmanın tam ortasında olmasına rağmen doğrudan bir açıklama yapmadı. Megastar, kendisini savunan Faruk Teymur’un paylaşımına yorum bırakarak “Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti” ifadelerini kullandı.

Ancak asıl olay bundan sonra yaşandı. Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda oldukça manidar bir söze yer verdi.

Ancak asıl olay bundan sonra yaşandı. Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda oldukça manidar bir söze yer verdi.

“Bir palyaçoyu, palyaçoluk yapmakla sorumlu tutup durma. Kendine, ‘Neden bir sirke gidip duruyorsun?’ diye sor.”

Megastar’ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kullanıcıların büyük bölümü paylaşımın doğrudan Emre Kaya’ya gönderme olduğunu düşünürken, bazıları ise Tarkan’ın isim vermeden mesajını çok net verdiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın