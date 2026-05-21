Ex’in Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

İnci Döşer
21.05.2026 - 10:38
Bazı insanlar hayatımızdan çıkar ama zihnimizden tam olarak çıkmaz. Peki senin ex’in seni nasıl hatırlıyor? “İyi ki tanımışım” dediği biri misin, yoksa hala aklı karışıyor mu? Verdiğin cevaplara göre eski sevgilinin zihnindeki yerini söylüyoruz!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

3. Ayrıldıktan sonra sende en çok neyi özlemiş olabilir?

4. Ex’in seni bir şarkıda hatırlasa hangi tarz olurdu?

5. Ortak bir arkadaşınız senin konunu açsa nasıl davranır?

6. Sence eski sevgilin en çok hangi özelliğini unutamadı?

7. Sana tekrar mesaj atsa nedeni ne olurdu?

8. Birbirinizi yıllar sonra görseniz ortam nasıl olurdu?

9. Eğer tekrar karşılaşsanız ilk kim gözlerini kaçırırdı?

10. Ona karşı içinde yarım kalan duygu ne?

“İyi Ki Hayatıma Girmiş” Diye Düşünüyor!

Ex’in seni düşündüğünde içinde büyük bir öfke ya da karmaşa değil, daha çok sakin bir değer hissi oluşuyor. Sen onun hayatında kötü iz bırakan biri değil, aksine bazı şeyleri öğretmiş birisin. Belki aşk bitti ama sana dair saygısı hâlâ devam ediyor. Seni düşündüğünde yüzünde hafif bir gülümseme oluşuyor olabilir. Çünkü sen onun için “keşke hiç tanımasaydım” değil, “iyi ki yaşamışım” kategorisindesin. Aranızdaki ilişki eksiksiz değildi ama gerçekti. Ve o bunu biliyor.

Seni Unutmuş Gibi Yapıyor Ama Unutamamış!

Dışarıdan bakınca çoktan hayatına devam etmiş gibi görünebilir ama bazı insanlar zihinden değil, sadece günlük hayattan çıkar. Ex’in seni tamamen geride bırakamamış gibi görünüyor. Özellikle yalnız kaldığı anlarda ya da geçmişi hatırlatan küçük detaylarda aklına düşüyorsun. Bazen merak ediyor, bazen stalklıyor, bazen de kendi kendine “Acaba şimdi nasıl?” diye düşünüyor olabilir. Sen onun için kapanmış bir defter değil, arasına ayraç koyulmuş bir sayfasın.

Sana Karşı İçinde Biraz Pişmanlık Var!

Ex’inin zihninde en baskın duygu biraz geç fark edilmiş bir değer hissi. Senin kıymetini ilişkinin içindeyken tam anlayamamış olabilir. Özellikle senden sonra yaşadığı ilişkilerde bazı farklar dikkatini çekmiş olabilir. Şimdi dönüp baktığında bazı davranışlarından dolayı içten içe pişmanlık hissediyor gibi görünüyor. Bu illa yeniden birlikte olmak istemesi demek değil ama seni kaybetmenin düşündüğünden daha büyük bir boşluk yarattığını fark etmiş olabilir.

Seni Hala Tam Olarak Çözememiş!

Sen ex’inin zihninde net bir kategoriye koyabildiği biri değilsin. Bazen seni çok özlüyor gibi hissediyor, bazen de seni anlamakta zorlanıyor. İlişkiniz bittikten sonra bile sende çözemediği bir enerji kalmış. Bu yüzden seni düşündüğünde aklı karışıyor olabilir. Bazı insanlar unutulur, bazılarıysa zihinde soru işareti olarak yaşamaya devam eder. Sen biraz o etkidesin. Üzerinden zaman geçse bile senden bahsedildiğinde içinde küçük bir merak kıpırdanıyor olabilir.

