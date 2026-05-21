Çocuğunuzun Ekran Süresini Düşürecek Aile Aktiviteleri

Dışarıdan hazır alınan oyunlar yerine kartonlar ve boya kalemleriyle kendi dünyanızı kurmaya ne dersiniz? Bir mukavva üzerine yollar çizin ve her kutucuğa komik görevler ya da ödüller yerleştirin. Oyunun taşlarını bile evdeki eski düğmelerden veya taşlardan seçerek yaratıcılığın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Bu süreçte çocuğunuzun kuralları belirlemesine izin vermek onun karar verme yetisini güçlendirme açısından oldukça önemli. Ekran başında pasif kalmak yerine kendi eğlencesini inşa eden bir çocuk zamanın nasıl geçtiğini de anlamayacak. Akşam olduğunda tüm aile bu el yapımı oyunun başına geçip rekabetin tadını çıkarabilirsiniz.