Çocuğunuzun Ekran Süresini Düşürecek Aile Aktiviteleri

Liz Lemon
21.05.2026 - 11:01
Tabletler ve telefonlar artık evin birer üyesi haline geldiyse o cihazları bir kenara bırakıp gerçek hayata dönmenin ve ailece kahkahalara boğulmanın vakti çoktan gelmiş demektir. Bakalım hangi aile aktiviteleri ekran süresini azaltmakta büyük rol oynuyor. O aktivitelere birlikte bakalım...

Mutfakta küçük şeflerle yeni lezzetler yaratın.

Mutfak en eğlenceli oyun alanlarından. Çocuğunuzla birlikte basit kurabiyeler ya da renkli salatalar yapmak onun hem el becerilerini geliştirir hem de ekrandan uzaklaşmasını sağlar. Malzemeleri karıştırırken çıkan sesler ve fırından gelen o mis gibi koku çocukların duyularını harekete geçirir. Kendi emeğiyle hazırladığı bir yemeği yemenin verdiği gurur hiçbir dijital oyunun ödülünden daha kıymetli olamaz. Beraber mutfağa girin, kendinizi yemeklerin lezzetine bırakın.

Kendi masa oyununuzu tasarlayarak kuralları siz koyun.

Dışarıdan hazır alınan oyunlar yerine kartonlar ve boya kalemleriyle kendi dünyanızı kurmaya ne dersiniz? Bir mukavva üzerine yollar çizin ve her kutucuğa komik görevler ya da ödüller yerleştirin. Oyunun taşlarını bile evdeki eski düğmelerden veya taşlardan seçerek yaratıcılığın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Bu süreçte çocuğunuzun kuralları belirlemesine izin vermek onun karar verme yetisini güçlendirme açısından oldukça önemli. Ekran başında pasif kalmak yerine kendi eğlencesini inşa eden bir çocuk zamanın nasıl geçtiğini de anlamayacak. Akşam olduğunda tüm aile bu el yapımı oyunun başına geçip rekabetin tadını çıkarabilirsiniz.

Evde kamp ortamı oluşturun ve maceraya atılın.

Salonun ortasına bir çadır kurun ve kendinizi maceraya bırakın. Işıkları hafif karartıp el fenerleriyle hikayeler anlatın, bu sayede ekranın verdiği hızlı dopamin etkisini şaşırtıcı şekilde unutturabileceksiniz. Üstelik bu aktivite çocukların hayal gücünü de ciddi anlamda çalıştırıyor. Birlikte kamp atıştırmalıkları hazırlamak da işin ekstra kısmı.

Doğa yürüyüşlerini keşif görevlerine dönüştürün.

Çocuklara sadece yürüyüşe çıkıyoruz demeniz pek de ikna edici olmuyor değil mi? Ama işi görev oyununa çevirdiğinizde olay tamamen değişiyor. Mesela kırmızı bir yaprak bulma, farklı kuş seslerini dinleme ya da ilginç taş toplama gibi küçük hedefler koyabilirsiniz. Temiz hava ve hareket de çocukların enerjisini çok daha sağlıklı şekilde boşaltmasını sağlıyor. Eve döndüklerinde ekrana bakacak halleri kalmıyor.

Birlikte hikayeler üretin, hikaye etkinlikleri yapın.

Bir kişi hikayeye başlıyor, diğer kişi devam ettiriyor ve ortaya tamamen absürt ama çok eğlenceli senaryolar çıkıyor. Bu aktivitenin çocukların dil gelişimine ve hayal kurma becerisine ciddi katkı sağladığını eklememiz gerek. Ayrıca birlikte gülmek aile içindeki bağı da güçlendiriyor. Ekran içerikleri hazır hikayeler sunarken burada çocuk kendi dünyasını kuruyor. İşte tam da bu yüzden çok değerli bir aktiviteye dönüşüyor!

Eski sokak oyunları hala işe yarıyor.

Kendi çocukluğunuzda oynadığınız o meşhur oyunları yeni nesille tanıştırmanın zamanı geldi. Yerden yüksek veya isim şehir hayvan gibi klasik oyunlar hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Bu oyunlar sadece vakit geçirmek için değil aynı zamanda genel kültürü ve refleksleri geliştirmek için de harika. Çocuğunuza kendi zamanınızda nasıl eğlendiğinizi anlatırken aranızdaki bağın ne kadar güçlendiğini fark edeceksiniz.

Kitap okuma saatleri hem sizi hem çocuğunuzu mutlu edecek.

Çocuklar kitap sevgisini genellikle anlatılan şeyden değil, yaşanan atmosferden kazanıyor. Birlikte battaniyenin altına girip sırayla kitap okumak oldukça sıcak bir rutin oluşturabiliyor. Özellikle ses tonlarını değiştirerek okumak çocukların dikkatini inanılmaz artırıyor. Kitap bittikten sonra karakterler hakkında sohbet etmek de düşünme becerilerini geliştiriyor. Ekrandaki hızlı içerik akışının aksine kitaplar çocuklara sabretmeyi öğretiyor.

Ailece müzik ve dans saatleri yapın.

Müzik açıldığında çocukların enerjisi genellikle bir anda değişiyor. Birlikte dans etmek hem eğlenceli hem de stres azaltıcı bir aktivite zira. Üstelik çocuklar anne babalarının eğlenebildiğini gördüğünde daha rahat hissediyor. Ev bir anda küçük bir festival alanına dönüşüyor. Dans etmek çocukların özgüvenini de destekliyor çünkü burada doğru ya da yanlış yok. Sadece müzik, hareket ve bol kahkaha var.

Bitki yetiştirerek sabretmeyi ve doğayı öğrenin.

Küçük bir saksı ve birkaç tohumla bir canlının büyümesine şahitlik etmek çocuk için mucizevi bir deneyim. Toprakla oynamak ve o tohumun her gün nasıl filizlendiğini takip ederek sorumluluk duygusunu da kazanmış olur. Tabletteki sanal çiftlik oyunları yerine gerçek toprağa dokunmak duyusal gelişimi inanılmaz destekler. Bitkisini sulamayı hatırlaması ve ona sevgiyle bakması doğaya karşı duyarlılığını da geliştirir. Sabretmenin ve emek vermenin sonucunda bir çiçeğin açması en büyük ödül haline gelir.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
