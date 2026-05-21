article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Çocuğun Hangi Spor Dalında Lider?

etiket Çocuğun Hangi Spor Dalında Lider?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.05.2026 - 09:31

Her çocuğun spor yapma tarzı farklıdır. Kimi takım kurup yönetmeye bayılır, kimi tek başına ilerlemek ister, kimi de daha rekabetçidir. Peki buna göre senin çocuğun hangi spor dalında lider? Bu testle cevabı birlikte öğreniyoruz. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Çocuğun parkta başka çocuklarla karşılaştığında genelde ne yapar?

2. Bir oyunda başarısız olduğunda nasıl tepki verir?

3. Peki, senin çocuğunla ilgili hangisi doğru?

4. Peki, ona bir görev verildiği zaman ne yapar?

5. Hafta sonu planını çocuğuna bıraktın, nasıl bir aktivite planlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir okul etkinliği düzenleneceği zaman, çocuğun hangi görevi seçer?

7. Söyle bakalım, çocuğundan en sık duyduğun cümle hangisi?

8. Son olarak, çocuğun en çok hangisinden keyif alır?

Senin çocuğun doğuştan futbol takımı kaptanı!

Senin çocuğunda tam anlamıyla bir takım lideri enerjisi var! İnsanları organize etme, onlara yön verme ve kalabalık içinde dikkat çekme konusunda oldukça güçlü görünüyor. Tek başına da iyi olabilir ama esas, ekip içindeyken öne çıkıyor. Basketbol ya da futbol gibi iletişim, strateji ve liderlik gerektiren branşlarda çok başarılı olabilir. Kısacası spor konusunda geleceği parlak!

Yüzme, jimnastik, atletizm gibi sporlar...

Senin çocuğun bireysel olmayı seven ve kişisel başarı hedefleyen bir yapıya sahip. Bu nedenle yüzme, jimnastik ya da atletizm gibi kendi performansını geliştirmeye dayalı branşlar tam ona göre olabilir. Bu alanlarda disiplinli olursa çok sağlam ilerleme kaydedebilir. Senin çocuğunun, sessiz gibi görünüp herkesi ters köşe yapabilecek bir yapısı var gibi görünüyor.

Tenis gibi rekabet gerektiren sporlar tam ona göre!

Burada minik ama iddialı bir savaşçı görüyoruz. Senin çocuğun rekabetten korkmuyor, aksine bu onu motive ediyor. Meydan okuma gördüğünde enerjisi yükseliyorsa tenis, tekvando, karate ya da masa tenisi gibi birebir mücadele içeren branşlarda başarılı olabilir. Hedef koyduğunda sonuna kadar gidebilecek bir yapısı var!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın