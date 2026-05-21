article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mirgün Sırrı Cabas Kimdir? Mirgün Sırrı Cabas Gözaltına mı Alındı?

Mirgün Sırrı Cabas Kimdir? Mirgün Sırrı Cabas Gözaltına mı Alındı?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
21.05.2026 - 09:50

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. İddialar arasında yer alan isimlerden biri de Mirgün Sırrı Cabas'tı. Cabas, X hesabından 'Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin.' paylaşımını yaptı. Mirgün Cabas kimdir, gözaltına mı alındı? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mirgün Cabas Kimdir, Kaç Yaşında?

Mirgün Cabas Kimdir, Kaç Yaşında?

1 Ocak 1971 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Mirgün Cabas, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Türkiye’de televizyon haberciliği ve gazetecilik alanında uzun yıllar görev yapan Cabas özellikle haber programları ve söyleşi formatındaki yayınlarla tanınıyor. 

Mirgün Cabas gazeteci, televizyon programcısı ve köşe yazarı olarak biliniyor. Kariyeri boyunca televizyon haberciliği ve program sunuculuğu ön plana çıktı.

Mirgün Cabas Evli mi?

İlk evliliğini gazeteci Evrim Sümer ile yapmış, ikinci evliliğini ise 2013 yılında oyuncu Tuba Ünsal ile evlenmiştir. 2018 yılında boşanan Mirgün Cabas günümüzde yeniden Evrim Sümer ile yeniden evlendi.

Mirgün Cabas Gözaltına mı Alındı? Mirgün Cabas Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Mirgün Cabas Gözaltına mı Alındı? Mirgün Cabas Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri Mirgün Cabas oldu. Cabas, X hesabından yaptığı ilk açıklamada 'Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin.' ifadelerine yer verdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın