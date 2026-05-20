TÜİK İlk Kez Açıkladı: Türkiye'nin Suç ve Güvenlik Haritası! Son Bir Yılda En Çok Mağdur Olduğumuz Olaylar

TÜİK tarafından ilk kez yapılan araştırmanın alan çalışması 6 Ekim-19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, içinde 15 ve üzeri yaşta fert bulunan 21 bin 500 örnek hane belirlendi, 18 bin 378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Araştırmada bireylerin güvenlik algıları, son üç yıl ve son bir yılda suç mağduriyeti yaşayıp yaşamadıkları ile mağduriyet sonrası davranışları incelendi.

Araştırmaya göre, suçtan korunmak amacıyla hanelerin en sık aldığı güvenlik önlemi yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı oldu. Bunu yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası, yüzde 28 ile pencerelere panjur veya korkuluk izledi. En düşük oranlı önlemler ise yüzde 4,7 ile hırsız alarmı, yüzde 4,8 ile bekçi köpeği ve yüzde 5,5 ile biber gazı/elektro şok olarak kaydedildi. Kent-kır ayrımında ise ateşli silah ve bekçi köpeği kullanımının kırda daha yaygın olduğu, güvenlik kamerası, özel kapı kilitleri ve alarm sistemlerinin ise yoğun kentlerde daha fazla tercih edildiği görüldü.

Araştırmada yer alan suç türleri arasında son bir yılda en yaygın mağduriyetin yüzde 4,6 ile cinsel olmayan taciz olduğu belirlendi. Bilişim suçları yüzde 3,5 ile ikinci, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile üçüncü sırada yer aldı. En düşük mağduriyet oranları ise yüzde 0,1 ile yağma, yüzde 0,2 ile araç hırsızlığı ve yüzde 0,6 ile araçtan kişisel eşya çalınması suçlarında görüldü.