Meteoroloji'den Hafta Boyu Sürecek Sağanak Uyarısı: Türkiye Yağmura Teslim Oluyor, 5 İlde Sel Alarmı!

Yurdu sarmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle perşembe ve cumartesi günleri, yağışlı havanın 81 ilin tamamında günlük hayatı etkileyeceği öngörülüyor. Yetkililer, güney illerimizde yaşanabilecek olası su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yapılan son değerlendirmelere ve güncel verilere göre, bugün itibarıyla sadece Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van'da gökyüzü sakin kalacak. Bu altı ilin dışında kalan tüm şehirlerimizde gök gürültülü sağanak yüzünü gösterecek. İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların çok daha kuvvetli düşeceği belirtiliyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın da şiddetini artırması tahmin ediliyor.

Hava durumundaki asıl büyük tehlike ise belirli şehirlerimiz için kapıda bekliyor. Meteoroloji uzmanları; Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için resmi olarak sarı kodlu sel alarmı yayınladı. Özellikle Osmaniye geneli, Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı bölgelerinde yağışların çok kuvvetli seviyelere ulaşacağı vurgulandı. Bu kritik bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, taşkın, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı son derece dikkatli olması gerekiyor.