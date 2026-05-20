Canlı Yayında Dev Dekor Değişimi: Eurovision Sahne Arkası Ekiplerinin Saniyelerle Yarıştığı Anlar

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 09:04 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 10:08

Büyük prodüksiyonlar her zaman izleyicileri büyüler ancak ekran önündeki kusursuz akışın arkasında devasa bir mühendislik ve insan gücü yatıyor. Canlı yayınlanan küresel organizasyonlarda hata payı sıfırdır ve her şeyin milimetrik bir senkronizasyonla hareket etmesi gerekiyor. Ekran başındakiler sadece ışıkları, dansçıları ve kostümleri görürken, kameraların hemen dışında kelimenin tam anlamıyla saniyelerle yarışan gizli bir ordu görev yapıyor. Performanslar arasındaki o çok kısa sürede koca bir dünyanın kurulup yıkılması tamamen bu kusursuz arka plan organizasyonuna bağlı.

Dünyanın en büyük canlı yayın organizasyonlarından biri olan Eurovision Şarkı Yarışması'nın sahne arkası sırları ve performanslar sırasında kullanılan devasa dekor mekanizmaları paylaşıldı. Küresel yarışmanın sahne arkası görüntülerinde, canlı yayın akışı esnasında dekorların nasıl ışık hızıyla değiştirildiği ve teknik ekibin performans anındaki gizli müdahaleleri net şekilde gözler önüne serildi.

Renkli anlarda görünmeyen emek.

Eurovision sahnesindeki illüzyonun merkezinde, saniyeler içinde yön değiştiren ve dönen devasa platform teknolojileri yer alıyor. Canlı yayında izleyicilere tamamen kapalı bir oda gibi görünen devasa hareketli dekorlar, aslında altlarındaki tekerlekli mekanizmalar ve gizli yürüyüş yolları sayesinde onlarca sahne arkası görevlisi tarafından insan gücüyle ve milimetrik olarak kaydırılıyor. Sanatçıların performans esnasında içinden geçip kaydığı dev 'slip and slide' rampaları, canlı yayında saniyeler içinde kurulurken, sahne zeminindeki gizli kapaklar ve asansör sistemleri sanatçıların aniden belirip kaybolmasını sağlıyor. Özellikle yarışma tarihinin en büyük performans masalarının ve altında dansçıların gizlendiği özel düzeneklerin kurulumu, yayındaki grafikler ve ışık oyunları sayesinde kamufle ediliyor. İzleyici ekran başında sadece büyüleyici şovu izlerken, arka planda devasa paneller, hidrolik kollar ve ağır dekorlar adeta görünmez eller tarafından kusursuz bir koreografiyle yönetiliyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi 'Bangaranga' adlı şarkısıyla Bulgaristan temsilcisi Dara oldu. Tartışmalar ve protestoların gölgesinde yarışan İsrail halk oylamasında aldığı puanla ikinci sırada yer aldı. Romanya yarışmacısı Alexandra Căpitănescu ise yarışmaya damga vuran performanslardan birine imza attı ve  Choke Me şarkısıyla 3. oldu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
