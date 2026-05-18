Bir Pazarcının "Pahalıyı Sormuyorlar, Ucuzun Yüzüne Bakmıyorlar” Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

'Ben de manava gittiğimde; biber 59, salatalık 49 düşmüş ucuzlamış dedim. Abi fiyatlar düşünce işler azalıyor dedi. Nasıl dedim Alan azalıyor dedi. Ben şaka yapıyorsun herhalde dedim. Yok ciddiyim dedi.

Ben anlayamadım bu konuyu. Acaba cirosu azaldı, onu mu kastediyor dedim. Hala aynı görüşteyim. Fiyatlar düşünce ciro mu azalıyor da işler azalıyor diyor. Bu paylaşımı görünce şaşırdım yine.'