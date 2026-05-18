Bir Pazarcının "Pahalıyı Sormuyorlar, Ucuzun Yüzüne Bakmıyorlar” Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2026 - 14:51

Pazarcılık yapan bir esnafın sosyal medyadaki paylaşımı gündem oldu. Esnaf, kilosu 100 liraya satılan domates için kimsenin itiraz etmediğini, “iyisinden koy” demediğini ancak kilosu 10 lira olan kabağın yüzüne bakanın olmadığını söyledi.

Pazarcının paylaşımı sosyal medyada domates ve kabak karşılaştırmasını da beraberinde getirdi.

“Pahalıyı sormuyorlar, ucuzun yüzüne bakmıyorlar.” paylaşım sosyal medyada da gündem oldu.

'Salatayla menemeni kabaktan mı yapalım.'

'10 liraya kabak varsa her yerde 10 lira olmalı bunlar geçici boş işler. Aylardır kabak 100 liradan120 liradan satıldı. Göstermelik hareketler. Kalıcı davranışlar sergileyin. Hal yasası çıkartın da herkes kafasına göre fiyatlarla oynayamasın da görelim sizi hep halkı kandırma hareketleri.'

'Denetleyen yok. Yoksa böyle konuşturmazlar. Domates 100 lirayken 50 kişi alıyor. 20 olsun 500 kişi alır. Arkada koyduğun ezik çürüğe laf ederler. Aynısını 50 kişi alınca yapamıyorsunuz. Senden çıkmaz sonradan gelenden çıkar. Akıllı geçinmeye devam.'

'Ben kabağı biraz satıp biraz tezgahın altına döküyordum bitsin diye sen kabağı domatesle mi kıyaslıyorsun?'

'Ben de manava gittiğimde; biber 59, salatalık 49 düşmüş ucuzlamış dedim. Abi fiyatlar düşünce işler azalıyor dedi. Nasıl dedim  Alan azalıyor dedi. Ben şaka yapıyorsun herhalde dedim. Yok ciddiyim dedi.

Ben anlayamadım bu konuyu. Acaba cirosu azaldı, onu mu kastediyor dedim. Hala aynı görüşteyim. Fiyatlar düşünce ciro mu azalıyor da işler azalıyor diyor. Bu paylaşımı görünce şaşırdım yine.'

'Domatesin kullanım alanının genişliği ve sevilmesiyle kabağınki zaten kıyaslanamaz da bir de bir şey çok ucuz olduğu zaman artık aklımıza gümrükten dönen mallardan olabilir mi sorusu da geliyor.'

'Kabağı 100'e ver domatesi 10'a ver görelim bakalım ucuza mal nasıl satılıyor.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
