Aşkım Kapışmak'tan "Kötülere Bir Şey Olmuyor" Diyen Takipçisine Ders Niteliğinde Yanıt

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 17:30

Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Aşkım Kapışmak, Instagram'ı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık takipçilerinin sorularını zaman zaman ironik şekilde yanıtlayan Kapışmak bu kez “Kötülere bir şey olmuyor” diyen takipçisine ders niteliğinde yanıt verdi.

"Allah azan karıncaya kanat takarmış bir süre uçsun diye."

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aşkım Kapışmak, bu kez 'Sanki kötülere bir şey olmuyor gibi, hayatlarını yaşıyorlar valla' diyen kullanıcıya yanıt verdi. 

Aşkım Kapışmak şu ifadeleri kullandı:

'Allah azan karıncaya kanat takarmış bir süre uçsun diye. O süre tamamlandığında o karıncayı kuşa yeme dermiş. Her yükselişe hayra, her düşüşü de şerre yormamak lazım.

Tamam haklısın, öyle bir çağda yaşıyoruz ki; kendi kazdığı kuyuya düşüp kendisini Hazreti Yusuf gibi anlatanlar var 'sınavdayız' diye. Hiç merak etme. Şuran doluyor belki değil mi bazen? Yani böyle beddua geliyor, etmek istemiyorsun. Haklısın.

Beddua etme, şunu söyle: Herkes kalbiyle nafakalansın. Sen bekle. Bu düşüşlerin, çıkışların, kaybedişlerin, kazanışların, tuhaf tuhaf olayların bir anlamı var. Bir şeyler eksiliyorsa, tamam mı? Ne anlamı var onu görmeye çalış. Eninde sonunda herkes o kalbiyle nafakalancak. Rahat ol.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
