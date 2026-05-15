Aşkım Kapışmak'tan "Kötülere Bir Şey Olmuyor" Diyen Takipçisine Ders Niteliğinde Yanıt

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aşkım Kapışmak, bu kez 'Sanki kötülere bir şey olmuyor gibi, hayatlarını yaşıyorlar valla' diyen kullanıcıya yanıt verdi.

Aşkım Kapışmak şu ifadeleri kullandı:

'Allah azan karıncaya kanat takarmış bir süre uçsun diye. O süre tamamlandığında o karıncayı kuşa yeme dermiş. Her yükselişe hayra, her düşüşü de şerre yormamak lazım.

Tamam haklısın, öyle bir çağda yaşıyoruz ki; kendi kazdığı kuyuya düşüp kendisini Hazreti Yusuf gibi anlatanlar var 'sınavdayız' diye. Hiç merak etme. Şuran doluyor belki değil mi bazen? Yani böyle beddua geliyor, etmek istemiyorsun. Haklısın.

Beddua etme, şunu söyle: Herkes kalbiyle nafakalansın. Sen bekle. Bu düşüşlerin, çıkışların, kaybedişlerin, kazanışların, tuhaf tuhaf olayların bir anlamı var. Bir şeyler eksiliyorsa, tamam mı? Ne anlamı var onu görmeye çalış. Eninde sonunda herkes o kalbiyle nafakalancak. Rahat ol.'