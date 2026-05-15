Ayılardan Kurtulmak İçin "Canavar Kurt" Yaptılar: Her Yerde Yok Satıyor

'Monster Wolf' adı verilen robotik düzenek, sahip olduğu gelişmiş sensörler ve caydırıcı mekanizmalar sayesinde etkili bir savunma hattı oluşturdu. Kızıl LED gözlere, hareketli bir gövde yapısına ve bir kilometre mesafeden duyulabilen elli farklı ses kaydına sahip olan cihaz, güneş panellerinden aldığı enerjiyle kesintisiz koruma sağladı. İlk dönemlerde basit bir tarım koruma aracı olarak değerlendirilen bu sistem, günümüzde golf sahalarından inşaat alanlarına kadar geniş bir yelpazede temel güvenlik ekipmanı haline geldi.