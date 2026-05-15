Ayılardan Kurtulmak İçin "Canavar Kurt" Yaptılar: Her Yerde Yok Satıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 17:21

Japonya genelinde tırmanışa geçen ayı saldırıları, yerel halkı ve güvenlik birimlerini alışılagelmişin dışında önlemler almaya sevk etti. Hokkaido merkezli teknoloji firması Ohta Seiki tarafından geliştirilen ve yaban hayvanlarını caydırmak üzere tasarlanan animatronik 'Monster Wolf' cihazları, ülke genelinde rekor satış rakamlarına ulaştı. Özellikle kırsal bölgelerde artan güvenlik ihtiyacı, robotik kurt üretiminde talebin arzı aşmasına sebebiyet verdi.

Kaynak

Kaynak: https://www.cbsnews.com/news/monster-...
Artan Saldırı Vakaları Robotik Sistemlere Olan Talebi Zirveye Taşıdı

Ülkede 2025-2026 döneminde kayıtlara geçen ölümcül ayı saldırısı sayısı, önceki dönem verilerini geride bırakarak kritik bir eşiği aştı. Yıl içerisinde tespit edilen 50 binden fazla ayı vakası, yerleşim yerlerindeki güvenlik kaygılarını en üst düzeye çıkardı. Hayvanların okul çevrelerine, ticari işletmelere ve konutlara kadar girmesi neticesinde, Ohta Seiki şirketine gelen siparişler yıllık kapasitenin üzerine çıktı. Şirket yetkilileri, üretim sürecinin tamamen el işçiliğine dayalı olması sebebiyle teslimat sürelerinin üç aya kadar uzadığını duyurdu.

İleri Teknolojiyle Donatılan Cihazlar Doğal Yırtıcı Etkisi Oluşturdu

'Monster Wolf' adı verilen robotik düzenek, sahip olduğu gelişmiş sensörler ve caydırıcı mekanizmalar sayesinde etkili bir savunma hattı oluşturdu. Kızıl LED gözlere, hareketli bir gövde yapısına ve bir kilometre mesafeden duyulabilen elli farklı ses kaydına sahip olan cihaz, güneş panellerinden aldığı enerjiyle kesintisiz koruma sağladı. İlk dönemlerde basit bir tarım koruma aracı olarak değerlendirilen bu sistem, günümüzde golf sahalarından inşaat alanlarına kadar geniş bir yelpazede temel güvenlik ekipmanı haline geldi.

Şirket Stratejisi Yapay Zeka ve Mobil Çözümlerle Genişlemeye Odaklandı

Mevcut modellerin başarısı üzerine Ar-Ge çalışmalarına hız veren üretici firma, savunma teknolojisini bir üst seviyeye taşımayı hedefledi. Cihazlara entegre edilecek yapay zeka destekli kameralar ve otonom devriye imkanı tanıyan tekerlekli sistemler, gelecekteki güvenlik standartlarını belirlemek üzere planlandı. Şirket yönetimi, sadece kurumsal alanlar için değil, aynı zamanda doğa yürüyüşçüleri ve öğrenciler için taşınabilir koruma kitleri geliştirerek toplumsal güvenliğe katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
