Dünyada Eşi Benzeri Yok: 225 Bin Tonluk Dev Gemi Denize İndirildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 15:46

Çin, denizcilik tarihinin sınırlarını zorlayan mühendislik harikası 'OOCL Wisdom' isimli devasa konteyner gemisini Nantong kentindeki tersanelerde düzenlenen törenle sularla buluşturdu. Yaklaşık 400 metre uzunluğa ve 225 bin ton ağırlığa sahip olan bu dev yapı, teknik özellikleriyle dünyanın en büyük konteyner gemisi unvanını elde etti. Yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğündeki gövdesiyle dikkat çeken gemi, tek seferde 24 binin üzerinde konteyner taşıma kapasitesiyle küresel lojistik operasyonlarında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

https://www.rivieramm.com/news-conten...
Geminin devasa boyutları ve kapasitesi deniz taşımacılığında standartları yeniden belirliyor

Bir havalimanı pistinin iki katından fazla genişliğe sahip olan OOCL Wisdom, devasa taşıma hacmiyle Asya ile Avrupa arasındaki ticaret koridorunun en güçlü aktörü haline geliyor. Şanghay ve Hamburg rotası gibi dünyanın en yoğun limanları arasında mekik dokuması planlanan gemi, tek bir seferde binlerce tonluk yükü kıtalar arasında transfer edebiliyor. Bu büyük kapasite artışı, küresel ticaret ağındaki verimliliği artırırken birim maliyetlerin düşürülmesine de doğrudan katkı sağlıyor.

Çevreci motor teknolojisi sayesinde karbon salınımında tarihi bir düşüş hedefleniyor

OOCL Wisdom, sadece boyutuyla değil, aynı zamanda barındırdığı yeşil teknolojiyle de sektördeki rakiplerinden ayrılıyor. Çevreci bir yakıt olan metanol ile çalışabilen çift yakıtlı motor sistemiyle donatılan dev gemi, karbon salınımını yüzde 95 oranında azaltarak doğa dostu taşımacılık vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor. Tek bir yakıt ikmaliyle dünya turuna yakın bir menzil kat edebilen bu sistem, 2050 yılına kadar emisyonları yarı yarıya indirmeyi hedefleyen küresel denizcilik sektörü için en somut adımlardan birini oluşturuyor.

Toplam 1,68 milyar dolarlık dev yatırımın ilk halkası hizmete giriyor

Sekiz gemiden oluşan ve toplam maliyeti 1,68 milyar doları bulan büyük projenin öncüsü olan OOCL Wisdom, Çin’in gemi inşa sanayiindeki küresel hakimiyetini pekiştiriyor. Önümüzdeki iki yıllık süreçte aynı sınıfa mensup diğer yedi kardeş geminin de operasyonlara dahil edilmesiyle birlikte, sürdürülebilir taşımacılık ağı daha da güçleniyor. Bu hamle, hem ekonomik büyüklüğü hem de teknolojik üstünlüğüyle dünya deniz ticaretinin geleceğine yön veren bir vizyonu simgeliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
