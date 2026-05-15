Dünyada Eşi Benzeri Yok: 225 Bin Tonluk Dev Gemi Denize İndirildi

Sekiz gemiden oluşan ve toplam maliyeti 1,68 milyar doları bulan büyük projenin öncüsü olan OOCL Wisdom, Çin’in gemi inşa sanayiindeki küresel hakimiyetini pekiştiriyor. Önümüzdeki iki yıllık süreçte aynı sınıfa mensup diğer yedi kardeş geminin de operasyonlara dahil edilmesiyle birlikte, sürdürülebilir taşımacılık ağı daha da güçleniyor. Bu hamle, hem ekonomik büyüklüğü hem de teknolojik üstünlüğüyle dünya deniz ticaretinin geleceğine yön veren bir vizyonu simgeliyor.