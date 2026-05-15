Dünyada Eşi Benzeri Yok: 225 Bin Tonluk Dev Gemi Denize İndirildi
Kaynak: https://www.rivieramm.com/news-conten...
Çin, denizcilik tarihinin sınırlarını zorlayan mühendislik harikası 'OOCL Wisdom' isimli devasa konteyner gemisini Nantong kentindeki tersanelerde düzenlenen törenle sularla buluşturdu. Yaklaşık 400 metre uzunluğa ve 225 bin ton ağırlığa sahip olan bu dev yapı, teknik özellikleriyle dünyanın en büyük konteyner gemisi unvanını elde etti. Yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğündeki gövdesiyle dikkat çeken gemi, tek seferde 24 binin üzerinde konteyner taşıma kapasitesiyle küresel lojistik operasyonlarında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geminin devasa boyutları ve kapasitesi deniz taşımacılığında standartları yeniden belirliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çevreci motor teknolojisi sayesinde karbon salınımında tarihi bir düşüş hedefleniyor
Toplam 1,68 milyar dolarlık dev yatırımın ilk halkası hizmete giriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın