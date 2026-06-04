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Psikoloji Testi: Karanlık Tarafın mı Baskın Aydınlık mı?

Psikoloji Testi: Karanlık Tarafın mı Baskın Aydınlık mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 22:01
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Her insanın içinde hem ışık hem de gölge vardır. Bazen anlayışlı, fedakar ve iyimser tarafımız öne çıkar; bazen de kıskançlık, öfke, hırs veya intikam duyguları kontrolü ele alır. Peki senin iç dünyanda hangisi daha baskın? Karanlık tarafın mı daha güçlü, yoksa aydınlık tarafın mı hayatına yön veriyor? Bu testte vereceğin cevaplarla kişiliğinin hangi yönünün daha baskın olduğunu keşfedeceğiz!

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1. Sana haksızlık yapan biriyle karşılaştığında ne yaparsın?

2. Bir arkadaşın senden daha başarılı olduğunda ne hissedersin?

3. Bir sır öğrendiğinde nasıl davranırsın?

4. Bir tartışma sırasında genellikle nasılsındır?

4. Bir tartışma sırasında genellikle nasılsındır?

5. Birinin seni eleştirmesi seni nasıl etkiler?

5. Birinin seni eleştirmesi seni nasıl etkiler?
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6. Bir hata yaptığında ilk tepkin ne olur?

7. İnsanlara ne kadar kolay güvenirsin?

8. Seni en çok ne motive eder?

8. Seni en çok ne motive eder?

9. Biri senden özür dilediğinde ne yaparsın?

9. Biri senden özür dilediğinde ne yaparsın?

10. Kıskançlık duygusunu ne kadar yaşarsın?

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Senin Aydınlık Tarafın Baskın!

Senin Aydınlık Tarafın Baskın!

Senin içinde güçlü bir empati, anlayış ve vicdan duygusu var. İnsanlara yaklaşımında genellikle iyi niyet ön planda oluyor. Hataları affetmeye, insanları anlamaya ve olayların olumlu tarafını görmeye eğilimlisin. Bu seni çevrendekiler için güven veren biri haline getiriyor. Ancak bazen kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilir ve insanlara gereğinden fazla şans verebilirsin. İçindeki ışık oldukça güçlü ve hayatındaki birçok ilişkiyi şekillendiren temel unsur da bu.

Senin Aydınlık Tarafın ve Karanlık Tarafın Dengede!

Senin Aydınlık Tarafın ve Karanlık Tarafın Dengede!

Sen ne tamamen ışık ne de tamamen gölgesin. Gerektiğinde anlayışlı, gerektiğinde sert olabiliyorsun. İnsanlara karşı iyi niyetli yaklaşsan da sınırlarının aşılmasına izin vermiyorsun. Bu denge sayesinde olaylara daha gerçekçi bakabiliyor ve duygularını kontrol altında tutabiliyorsun. İçindeki karanlık tarafı bastırmak yerine onu tanıyor ve yönetiyorsun. Bu da seni oldukça olgun bir kişilik haline getiriyor.

Senin Karanlık Tarafın Daha Ağır Basıyor!

Senin Karanlık Tarafın Daha Ağır Basıyor!

Senin içinde güçlü duygular var ve bazen bu duygular kontrolü ele geçirebiliyor. Özellikle haksızlığa uğradığında, hayal kırıklığı yaşadığında veya ihanete uğradığında karanlık tarafın ortaya çıkıyor. Kolay kolay unutamayan ve bazı olayları uzun süre zihninde taşıyan bir yapın olabilir. Yine de bu tarafın tamamen seni tanımlamıyor. Doğru koşullarda oldukça sıcak ve samimi biri olabiliyorsun. Sadece güvenini kazanmak biraz zaman alıyor.

Senin Karanlık Tarafın Baskın!

Senin Karanlık Tarafın Baskın!

Sen hayata karşı oldukça savunmalı bir duruş geliştirmişsin. İnsanlara kolay güvenmiyor, duygularını kolay göstermiyor ve çoğu zaman kontrolü elinde tutmak istiyorsun. Geçmiş deneyimlerin seni daha dikkatli ve güçlü biri haline getirmiş olabilir. Rekabetçi, hırslı ve kolay pes etmeyen bir yapın var. Ancak zaman zaman öfke, kıskançlık veya kırgınlık gibi duyguların kararlarını etkileyebiliyor. İçindeki gölge taraf güçlü olsa da bu onu değiştiremeyeceğin anlamına gelmiyor; sadece seni korumaya çalışan bir yönün daha baskın durumda.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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