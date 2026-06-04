Psikoloji Testi: Karanlık Tarafın mı Baskın Aydınlık mı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Her insanın içinde hem ışık hem de gölge vardır. Bazen anlayışlı, fedakar ve iyimser tarafımız öne çıkar; bazen de kıskançlık, öfke, hırs veya intikam duyguları kontrolü ele alır. Peki senin iç dünyanda hangisi daha baskın? Karanlık tarafın mı daha güçlü, yoksa aydınlık tarafın mı hayatına yön veriyor? Bu testte vereceğin cevaplarla kişiliğinin hangi yönünün daha baskın olduğunu keşfedeceğiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sana haksızlık yapan biriyle karşılaştığında ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir arkadaşın senden daha başarılı olduğunda ne hissedersin?
3. Bir sır öğrendiğinde nasıl davranırsın?
4. Bir tartışma sırasında genellikle nasılsındır?
5. Birinin seni eleştirmesi seni nasıl etkiler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir hata yaptığında ilk tepkin ne olur?
7. İnsanlara ne kadar kolay güvenirsin?
8. Seni en çok ne motive eder?
9. Biri senden özür dilediğinde ne yaparsın?
10. Kıskançlık duygusunu ne kadar yaşarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin Aydınlık Tarafın Baskın!
Senin Aydınlık Tarafın ve Karanlık Tarafın Dengede!
Senin Karanlık Tarafın Daha Ağır Basıyor!
Senin Karanlık Tarafın Baskın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın