Psikoloji Testi: Karanlık Tarafın mı Baskın Aydınlık mı?

Sen hayata karşı oldukça savunmalı bir duruş geliştirmişsin. İnsanlara kolay güvenmiyor, duygularını kolay göstermiyor ve çoğu zaman kontrolü elinde tutmak istiyorsun. Geçmiş deneyimlerin seni daha dikkatli ve güçlü biri haline getirmiş olabilir. Rekabetçi, hırslı ve kolay pes etmeyen bir yapın var. Ancak zaman zaman öfke, kıskançlık veya kırgınlık gibi duyguların kararlarını etkileyebiliyor. İçindeki gölge taraf güçlü olsa da bu onu değiştiremeyeceğin anlamına gelmiyor; sadece seni korumaya çalışan bir yönün daha baskın durumda.