article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rekor Fiyata Satılıyordu: Kilosu 10 Bin Liradan 100 Liraya Düştü

Rekor Fiyata Satılıyordu: Kilosu 10 Bin Liradan 100 Liraya Düştü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 14:41

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde stratejik bir öneme sahip olan Mersin’in Mut ilçesinde, örtü altı üretimin ardından açık alan erik hasadı ivme kazandı. Sezonun ilk dönemlerinde seralarda sınırlı miktarda yetiştirilen ve kilogramı 10 bin TL gibi sembolik bir rekor fiyatla alıcı bulan turfanda erik, açık hava bahçelerinde ürünlerin olgunlaşmasıyla birlikte her kesimden tüketiciye ulaşabilir hale geldi. Rekor seviyelerle başlayan bu ticari süreç, arzın artmasıyla yerini piyasa dengelerine bıraktı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Açık Alan Hasadının Yoğunlaşmasıyla Birlikte Fiyatlarda Sert Bir Düşüş Gözleniyor

Açık Alan Hasadının Yoğunlaşmasıyla Birlikte Fiyatlarda Sert Bir Düşüş Gözleniyor

Örtü altı üretimin sona ermesi ve açık alan hasadının tüm ilçeye yayılması fiyat etiketlerindeki rakamları aşağı yönlü revize etti. İlk hasat dönemindeki astronomik rakamların aksine, güncel piyasada eriğin kilogram fiyatı, ürünün kalitesine ve iriliğine göre 30-40 TL bandından başlayarak 170 TL seviyelerine kadar değişim gösteriyor. Üretim merkezlerinden gelen verilere göre, bu sezon ilçe genelinde yaklaşık 100 bin ton rekolte elde edilmesi hedefleniyor.

İklim Şartlarının Elverişli Olması Sayesinde Meyve Kalitesi Üreticinin Beklentisini Karşıladı

İklim Şartlarının Elverişli Olması Sayesinde Meyve Kalitesi Üreticinin Beklentisini Karşıladı

Bu yıl bölgedeki yağış miktarının yeterli düzeyde seyretmesi ve hava sıcaklıklarının meyve gelişimi için ideal seviyelerde kalması, eriklerin kalitesine doğrudan yansıdı. Bölge üreticileri, ürünlerin bu sene oldukça iri ve nitelikli olduğunu belirtirken, piyasa fiyatlarının sürdürülebilir bir seviyede kalmasından memnuniyet duyuyor. Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı bu dönemde üreticiler, verimlilikten memnun olsalar da kalifiye tarım işçisi temininde bazı zorluklarla karşılaştıklarını ifade ediyor.

Bölgedeki Ticari Hareketlilik Hem Üreticiyi Hem De Aracı Kurumları Memnun Ediyor

Bölgedeki Ticari Hareketlilik Hem Üreticiyi Hem De Aracı Kurumları Memnun Ediyor

Mut ilçesinde devam eden hummalı çalışma, hem yerel üreticinin hem de ticari temsilcilerin yüzünü güldürüyor. Sektör temsilcileri, taban fiyatın makul seviyelerde tutulmasının tüketimi canlandırdığını ve Mut eriğinin kalitesiyle iç piyasada yoğun talep gördüğünü vurguluyor. Bereketli bir sezon geçiren ilçede, hasat edilen ürünler Türkiye’nin dört bir yanındaki hallere ve market zincirlerine sevk edilmeye kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın