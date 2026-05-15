20 Milyar Dolarlık Proje İçin Denizin Dibine 10 Katlı Bina Boyutunda Kutular Gömüyorlar

Projenin teknik temelini sahil şeridini okyanusun sert akıntılarından korumak amacıyla yerleştirilen devasa beton kutular oluşturuyor. İnşaat sahasında özel olarak imal edilen ve yaklaşık 10 katlı bir bina yüksekliğine sahip olan 227 adet beton 'caisson' yapısı, deniz tabanına hassas hesaplamalarla yerleştirilerek 9 kilometreyi aşan bir deniz duvarı meydana getiriyor. İçi boş olarak yüzdürülen ve belirlenen noktalarda balast malzemeleriyle doldurularak sabitlenen bu bloklar, liman genişleme çalışmalarının en zorlu ve kritik aşaması olarak kabul ediliyor.