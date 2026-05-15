article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
20 Milyar Dolarlık Proje İçin Denizin Dibine 10 Katlı Bina Boyutunda Kutular Gömüyorlar

20 Milyar Dolarlık Proje İçin Denizin Dibine 10 Katlı Bina Boyutunda Kutular Gömüyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 12:21

Singapur, coğrafi sınırlarını aşarak dünyanın en büyük tam otomasyonlu liman kompleksi Tuas Port ile deniz ticareti tarihini yeniden şekillendiriyor. Yaklaşık 737 kilometrekarelik bir ada devleti olmasına rağmen denizcilikte küresel bir güç odağı olmayı hedefleyen ülke, 1.337 hektarlık devasa bir dolgu alan üzerinde lojistik kapasitesini maksimize etmeyi amaçlıyor. 2040 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanan bu mega yapı, yıllık 65 milyon konteyner (TEU) elleçleme hacmiyle küresel tedarik zincirinin ana omurgasını oluşturmaya hazırlanıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.clarin.com/estados-unidos...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

On Katlı Bina Yüksekliğindeki Beton Bloklar Deniz Tabanına İndiriliyor

On Katlı Bina Yüksekliğindeki Beton Bloklar Deniz Tabanına İndiriliyor

Projenin teknik temelini sahil şeridini okyanusun sert akıntılarından korumak amacıyla yerleştirilen devasa beton kutular oluşturuyor. İnşaat sahasında özel olarak imal edilen ve yaklaşık 10 katlı bir bina yüksekliğine sahip olan 227 adet beton 'caisson' yapısı, deniz tabanına hassas hesaplamalarla yerleştirilerek 9 kilometreyi aşan bir deniz duvarı meydana getiriyor. İçi boş olarak yüzdürülen ve belirlenen noktalarda balast malzemeleriyle doldurularak sabitlenen bu bloklar, liman genişleme çalışmalarının en zorlu ve kritik aşaması olarak kabul ediliyor.

Dağınık Liman Operasyonları Tek Bir Akıllı Merkezde Toplanıyor

Dağınık Liman Operasyonları Tek Bir Akıllı Merkezde Toplanıyor

Singapur’un mevcut lojistik stratejisi, şehrin farklı bölgelerine yayılan terminal operasyonlarını Tuas bünyesinde birleştirerek operasyonel bütünlük sağlamayı kapsıyor. Toplam 66 rıhtım ve 26 kilometrelik yanaşma mesafesiyle en büyük konteyner gemilerine hizmet verecek olan kompleks, ülkenin 2021 yılında kaydettiği 37,5 milyon TEU’luk kapasitesini neredeyse iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu merkezi yapı sayesinde hem işletme maliyetlerinin düşürülmesi hem de gemi trafiğinin daha verimli yönetilmesi öngörülüyor.

Beşinci Nesil Haberleşme Teknolojisiyle Donatılan Otonom Sistemler Devreye Giriyor

Beşinci Nesil Haberleşme Teknolojisiyle Donatılan Otonom Sistemler Devreye Giriyor

Tuas Port, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, aynı zamanda yapay zeka ve 5G altyapısıyla desteklenen tam otomasyon sistemleriyle lojistik sektöründe bir laboratuvar görevi üstleniyor. Operasyonların merkezinde yer alan insansız araçlar ve uzaktan yönetilen vinç sistemleri şu avantajları sunuyor:

  • Sürücüsüz Araçlar: 5G teknolojisiyle donatılan otonom taşıma araçları (AGV) konteyner transferlerini günün her saati kesintisiz gerçekleştiriyor.

  • Akıllı İstifleme: Yapay zeka destekli saha vinçleri, operasyonel güvenliği ve hızı en üst seviyeye taşıyor.

  • Uzaktan Erişim: Gemi-kıyı vinçleri, operatörler tarafından dijital merkezlerden milimetrik hassasiyetle kontrol ediliyor.

Bu teknolojik entegrasyon, Singapur’u geleceğin denizcilik rotalarında vazgeçilmez bir teknoloji üssü konumuna yerleştiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın