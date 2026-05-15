Belediye Başkanı Müjdeyi Verdi: Su Faturalarında Yüzde 50 İndirim Dönemi Başlıyor

Meclis kararıyla netleşen yeni düzenleme kapsamında, konutlarda 1 ile 10 metreküp arasındaki su tüketimine yüzde 50 oranında indirim uygulanması kararlaştırıldı. Sosyal adalet ilkesi gereği destek kapsamının genişletildiği tarifede, engelli bireyler ile 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi aileler için yüzde 75, şehit yakınları ve gazi aileleri için ise yüzde 90 oranında indirim oranı belirlendi. Başkan Yüceer, bu adımların atılabilmesi için gerekli altyapı yatırımlarının ve ekonomik hazırlıkların titizlikle tamamlandığını vurguladı.