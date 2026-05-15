Belediye Başkanı Müjdeyi Verdi: Su Faturalarında Yüzde 50 İndirim Dönemi Başlıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 11:32

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda su tarifelerinde köklü bir değişikliğe gidildiğini ilan etti. Seçim döneminde halka verilen vaatlerin somut bir yansıması olan bu düzenleme, şehrin su yönetimindeki yeni mali disiplin sürecinin bir sonucu olarak kayıtlara geçti.

Belediye Başkanı Candan Yüceer su tarifelerinde yapılacak dev indirimi resmen duyurdu

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen oturumla tamamlandı. Toplantı kapsamında kürsüye çıkan Başkan Yüceer, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarifeleri kamuoyuyla paylaştı. Göreve geldikleri günden bu yana kurumun mali yapısını revize ettiklerini belirten Yüceer, öz kaynakların yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte vatandaşın bütçesine doğrudan katkı sunacak bu kararı aldıklarını ifade etti.

Farklı kesimleri kapsayan kademeli indirim oranları Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe giriyor

Meclis kararıyla netleşen yeni düzenleme kapsamında, konutlarda 1 ile 10 metreküp arasındaki su tüketimine yüzde 50 oranında indirim uygulanması kararlaştırıldı. Sosyal adalet ilkesi gereği destek kapsamının genişletildiği tarifede, engelli bireyler ile 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi aileler için yüzde 75, şehit yakınları ve gazi aileleri için ise yüzde 90 oranında indirim oranı belirlendi. Başkan Yüceer, bu adımların atılabilmesi için gerekli altyapı yatırımlarının ve ekonomik hazırlıkların titizlikle tamamlandığını vurguladı.

Kurumun mali gücü artırılarak suyun maliyet bedelinin çok altında sunulması sağlandı

Suyun güncel maliyet verilerine dair detaylı açıklamalarda bulunan Başkan Yüceer, bir metreküp suyun üretim maliyetinin 110 TL seviyesinde seyrettiğini kaydetti. Mevcut durumda 69,71 TL’den sunulan hizmetin, yeni indirimlerle birlikte maliyetin çok daha altında bir bedelle vatandaşa ulaştırılacağını belirtti. Belediye kaynaklarının verimli kullanımı sayesinde elde edilen bu mali gücün, halkın temel ihtiyaçlarına yönelik iyileştirmeler için kullanılmaya devam edeceği bildirildi.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
