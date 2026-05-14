Psikologlar Açıkladı: Nankör Kişilerin En Çok Kullandığı 4 Cümle

Psikologlar, nankörlük eğilimi gösteren kişilerin en sık başvurduğu yöntemin geçmişteki destekleri hatırlatmak olduğunu vurguluyor. 'Senin için ne kadar çok şey feda ettiğimi hiç düşünmüyorsun' gibi söylemlerle, sundukları yardımları karşı taraf üzerinde bir yaptırım gücü elde etmek amacıyla kullanıyorlar. Yardımlaşma esaslı doğal bağlar, bu ifadeler neticesinde yerini bir 'borç ilişkisine' bırakıyor ve zaman içinde taraflar arasındaki dengeyi tamamen bozuyor.