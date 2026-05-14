article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gizemi Yıllardır Araştırılıyor: Günde Binlerce Yıldırım Hiç Durmadan Aynı Yere Düşüyor

Gizemi Yıllardır Araştırılıyor: Günde Binlerce Yıldırım Hiç Durmadan Aynı Yere Düşüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 22:59

Venezuela’daki Maracaibo Gölü üzerinde beliren Catatumbo yıldırımları, yeryüzünün en yüksek elektrik aktivitesine sahip bölgesi olarak tescillenmiş bulunuyor. Yılın yaklaşık 300 gecesi boyunca kesintisiz devam eden bu doğa olayı, bölge halkı tarafından 'bitmeyen fırtına' şeklinde adlandırılıyor. Bilim insanları, atmosferik kararsızlığın zirve yaptığı bu noktada dakikada yaklaşık 28 şimşek çakışını kayıt altına alıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/reel/video/p0cjxx...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

And Dağları ile Karayip Rüzgarlarının Çarpışması Fırtınayı Sürekli Kılıyor

And Dağları ile Karayip Rüzgarlarının Çarpışması Fırtınayı Sürekli Kılıyor

Bölgedeki eşsiz topografya, devasa bir fırtına jeneratörü gibi çalışarak yıldırımların sürekliliğini sağlıyor. Üç tarafı yüksek dağlarla çevrili olan Maracaibo havzası, Karayipler’den gelen sıcak ve nemli rüzgârları içine çekiyor. Gece saatlerinde dağ yamaçlarından aşağı süzülen soğuk hava akımları, göl yüzeyindeki sıcak nem kütlesiyle temas ederek dikey yönlü fırtına bulutlarını oluşturuyor. Bu fiziksel etkileşim, termodinamik bir döngü yaratarak yıldırımların aynı noktada saatlerce çakmasına zemin hazırlıyor.

Sessiz Işık Patlamaları Kilometrelerce Uzaktan Görülebiliyor

Sessiz Işık Patlamaları Kilometrelerce Uzaktan Görülebiliyor

Catatumbo yıldırımlarını diğer fırtınalardan ayıran en temel fark, şimşeklerin çoğunlukla bulutlar arasında gerçekleşmesi ve yer seviyesine ses iletmemesi olarak gözlemleniyor. Işık yoğunluğu o kadar yüksek seviyelere ulaşıyor ki, sömürge döneminden bu yana gemiciler bu parlamaları doğal bir navigasyon aracı olarak kullanıyor. Yaklaşık 400 kilometrelik bir mesafeden bile seçilebilen bu optik şölen, bölgeye 'Maracaibo Deniz Feneri' ünvanını kazandırıyor.

Metan Gazı Hipotezi Yerini Meteorolojik Gerçeklere Bırakıyor

Metan Gazı Hipotezi Yerini Meteorolojik Gerçeklere Bırakıyor

Geçmiş yıllarda bataklıklardan sızan metan gazının iletkenliği artırdığı yönündeki iddialar, güncel meteorolojik araştırmalarla geçerliliğini yitirmiş görünüyor. Uzmanlar, olayın temelinde tamamen bölgenin coğrafi yapısı ve rüzgâr koridoru etkisinin yattığını vurguluyor. Ozon tabakasının onarılmasına katkı sağladığı yönündeki tartışmalar ise bilim çevrelerinde hala güncelliğini koruyor.

Guinness Rekorlar Kitabı Bölgenin Eşsizliğini Onaylıyor

Guinness Rekorlar Kitabı Bölgenin Eşsizliğini Onaylıyor

Venezuela’nın bu doğa harikası, bir metrekareye düşen en fazla yıldırım sayısı ile dünya rekorunu elinde bulunduruyor. UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için çalışmalar yürütülen bu alan, her yıl binlerce bilim insanını ve doğa fotoğrafçısını ağırlıyor. Ekolojik dengenin bir parçası olan bu enerji boşalımı, gezegenin en etkileyici atmosferik olaylarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın