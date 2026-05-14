Gizemi Yıllardır Araştırılıyor: Günde Binlerce Yıldırım Hiç Durmadan Aynı Yere Düşüyor

Catatumbo yıldırımlarını diğer fırtınalardan ayıran en temel fark, şimşeklerin çoğunlukla bulutlar arasında gerçekleşmesi ve yer seviyesine ses iletmemesi olarak gözlemleniyor. Işık yoğunluğu o kadar yüksek seviyelere ulaşıyor ki, sömürge döneminden bu yana gemiciler bu parlamaları doğal bir navigasyon aracı olarak kullanıyor. Yaklaşık 400 kilometrelik bir mesafeden bile seçilebilen bu optik şölen, bölgeye 'Maracaibo Deniz Feneri' ünvanını kazandırıyor.