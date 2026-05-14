article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Uzaylı Adası" Olarak Biliniyor: Gören Herkesi Kendine Hayran Bırakıyor

"Uzaylı Adası" Olarak Biliniyor: Gören Herkesi Kendine Hayran Bırakıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 22:24

Yemen açıklarında konumlanan Socotra takımadaları, ana karadan yaklaşık 18 milyon yıl önce koparak izole bir evrim süreci geçiren yeryüzündeki en nadir coğrafyalardan birini temsil ediyor. Antik süper kıta Gondwana’nın bir parçası olan bu topraklar, volkanik faaliyetlerle değil, tektonik hareketler sonucu ana karadan ayrılan bir 'kıta parçası' niteliği taşıyor. Milyonlarca yıl süren bu coğrafi kopuş, adayı dış dünyadan tamamen farklı bir biyolojik gelişim rotasına sürükleyerek burayı adeta bir 'evrimsel laboratuvar' haline getiriyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adanın coğrafi izolasyonu endemik türlerin dünya üzerindeki en yoğun popülasyonlarından birini oluşturuyor

Adanın coğrafi izolasyonu endemik türlerin dünya üzerindeki en yoğun popülasyonlarından birini oluşturuyor

UNESCO verilerine göre, adada bulunan 825 çiçekli bitki türünün yaklaşık yüzde 37’si sadece bu topraklara özgü bir yaşam sürdürüyor. Bilim dünyasında 'Hint Okyanusu’nun Galápagos’u' olarak tanımlanan bölge, ekosistemiyle doğanın standart işleyişine meydan okuyor. Bitki örtüsünün yanı sıra, sürüngen türlerinin yüzde 90’ı ve karasal salyangozların yüzde 95’i dünyanın başka hiçbir noktasında gözlemlenmiyor. Socotra sığırcığı ve Socotra güneş kuşu gibi endemik kanatlılar, adadaki ekolojik dengenin en kritik biyolojik göstergeleri arasında yer alıyor.

Tuhaf görünümlü ağaç yapıları bölgenin bilim kurgu filmlerini andıran manzarasını meydana getiriyor

Tuhaf görünümlü ağaç yapıları bölgenin bilim kurgu filmlerini andıran manzarasını meydana getiriyor

Adanın en ikonik simgesi olan Ejder Kanı Ağacı (Dracaena cinnabari), şemsiye şeklindeki kanopisiyle sislerden nem toplayarak kurak iklime uyum sağlıyor. Bu sıra dışı morfolojik yapı, ağacın köklerini kavurucu güneşten korurken suyun en verimli şekilde depolanmasına imkan tanıyor. Bir diğer dikkat çekici tür olan Şişe Ağacı ise gövdesinde yüksek miktarda su hapsederek en şiddetli kuraklık dönemlerinde dahi pembe çiçekler açabiliyor. Prehistorik dönemden kalma kireçtaşı platoları, bu bitki örtüsüyle birleşerek ziyaretçilere modern dünyadan tamamen kopuk bir görsel şölen sunuyor.

Küresel iklim krizi ve insan faaliyetleri bu yaşayan müzenin geleceğini tehdit ediyor

Küresel iklim krizi ve insan faaliyetleri bu yaşayan müzenin geleceğini tehdit ediyor

Socotra, 2008 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alsa da günümüzde çeşitli çevresel risklerle mücadele ediyor. Hint Okyanusu’nda frekansı artan şiddetli siklonlar çok yavaş büyüyen Ejder Kanı ormanları üzerinde yıkıcı bir baskı oluşturuyor. Arazi kullanım şekillerindeki değişimler ve iklimsel dalgalanmalar adanın hassas ekosistemini kırılgan hale getiriyor. IUCN gibi uluslararası kuruluşlar, yerel topluluklarla eş güdümlü projeler yürüterek bu ekolojik mirasın korunması ve modern ihtiyaçların sürdürülebilir yöntemlerle karşılanması için stratejik adımlar atıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın