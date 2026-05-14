"Uzaylı Adası" Olarak Biliniyor: Gören Herkesi Kendine Hayran Bırakıyor

Yemen açıklarında konumlanan Socotra takımadaları, ana karadan yaklaşık 18 milyon yıl önce koparak izole bir evrim süreci geçiren yeryüzündeki en nadir coğrafyalardan birini temsil ediyor. Antik süper kıta Gondwana’nın bir parçası olan bu topraklar, volkanik faaliyetlerle değil, tektonik hareketler sonucu ana karadan ayrılan bir 'kıta parçası' niteliği taşıyor. Milyonlarca yıl süren bu coğrafi kopuş, adayı dış dünyadan tamamen farklı bir biyolojik gelişim rotasına sürükleyerek burayı adeta bir 'evrimsel laboratuvar' haline getiriyor.

Detaylar 👇

Kaynak