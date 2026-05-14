Bilim Dünyası Yıllarca Aramıştı: Antik Çağın Gizemli Şehri 1842'de Türkiye'de Bulundu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Dalyan Deltası’nın labirent benzeri sazlıkları arasında yükselen Kaunos Antik Kenti, Anadolu’nun en özgün yerleşimleri arasında yer alıyor. Hem UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki veriler hem de 60. yılına giren kazı çalışmaları, bu kentin neden eşsiz sayıldığını kanıtlıyor. UNESCO kayıtları, Kaunosluları kendilerine özgü dilleri, gelenekleri ve inançlarıyla Anadolu’nun yerli bir halkı olarak tanımlıyor. Likya yazılarında 'Ksibde', çevre şehirlerin yazıtlarında ise 'Kbid' olarak anılan bu medeniyet, alfabelerindeki özgün harflerle Karya ve Likya arasında kültürel bir ada oluşturuyor.

Detaylar 👇