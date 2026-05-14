Volkanın Üzerine Dev Kale Kurmuşlar: 1983 Yılından Beri Kazılıyor

Altıntepe’nin ismi arkeoloji literatüründe ilk kez 1938 ve 1956 yıllarında yaşanan yasa dışı kazı olaylarıyla gündeme geldi. Bu tahribatların ardından 1959 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında başlatılan ilk sistematik çalışmalar 1967 yılına kadar kesintisiz sürdü. Bu süreçte Urartu krallığına ait iç kale kapısı, tapınak-saray kompleksi, sur hatları, apadana, depo binaları ve açık hava tapınağı gibi anıtsal yapılar keşfedildi. 2002 yılı itibarıyla Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından devralınan koruma ve kazı faaliyetleri, kalenin mimari mirasını koruma altına almayı amaçlıyor.