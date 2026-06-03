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Hayatını Özetleyen Rap Albümünü Açıklıyoruz!

etiket Hayatını Özetleyen Rap Albümünü Açıklıyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 22:01
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Kulaklıkları tak, bassları kökle ve arkana yaslan! Hayatının şu anki evresi, ruh halin, insanlara bakış açın ve verdiğin kararlar aslında birer rap şarkısının sözleri gibi. Peki senin bu hayattaki ritmin, kafiyen ve ruhun hangi kült albümle birebir eşleşiyor? Hazırsan başlayalım zira verdiğin cevaplara göre hayatını özetleyen o rap albümünü açıklayacağız!

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1. Arkadaş grubunda seni genellikle nasıl tanımlarlar?

2. Hayat felsefeni en iyi özetleyen cümle hangisi?

3. En çok tahammül edemediğin insan tipi bunlardan hangisi?

4. Hangi şehrin enerjisi sana daha yakın?

5. En büyük kırgınlığın?

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6. Para eline geçtiğinde ilk neye harcamak istersin?

7. Haklı olduğun bir tartışmada takındığın tavır nasıl olur?

8. Son olarak, hayatını bir kelimeyle özetlemek isteseydin bu ne olurdu?

Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city

Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city

Hayatın tam anlamıyla bir büyüme hikayesi gibi ilerliyor. Dışarıdan güçlü görünsen de içinde sürekli çalışan bir anlatıcı var ve o anlatıcı her şeyi kaydediyor. İnsan ilişkilerinde yaşadığın kırılmalar seni sertleştirmek yerine daha gözlemci biri yapmış. Senin enerjinde hayatta kalma sanatı hissi var. Bazen fazla düşünüyor, bazen kendi zihninde gereğinden uzun kalıyorsun ama tam da bu yüzden insanları derinden etkileyen bir tarafın oluşmuş. Bu albüm gibi senin hayatında da kaos, aile, geçmiş travmalar ve büyük hedefler aynı masada oturuyor.

Travis Scott - ASTROWORLD

Travis Scott - ASTROWORLD

Senin hayatın dümdüz ilerlemeyi reddediyor. İçinde sürekli yeni bir şey denemek isteyen hiperaktif bir festival kalabalığı var sanki. İnsanlar seni eğlenceli görüyor ama çoğu zaman kafanın içinde dönen fırtınaların farkında değiller. Risk almayı seviyorsun ve bazen sırf sıkıldığın için hayatının direksiyonunu kırabiliyorsun. Senin enerjin biraz neon ışığı gibi, parlak, çekici ama uzun bakınca insanın aklını hafif yamultuyor. Hayatının soundtrack’i kesinlikle yüksek sesle dinlenmeli!

Eminem - The Marshall Mathers LP

Eminem - The Marshall Mathers LP

Sen filtresiz bir insansın. Duygularını bastırmaya çalışsan bile bir noktada hepsi patlayarak dışarı çıkıyor. Hayatta yaşadığın şeyler seni hassaslaştırmış ama aynı zamanda aşırı dayanıklı biri haline de getirmiş. İnsanların ne düşündüğünü çok umursamıyormuş gibi davranıyorsun ama aslında derinlerde anlaşılmak istiyorsun. Mizahı savunma mekanizması olarak kullanıyorsun ve bazen en ciddi duygularını bile şakayla gizliyorsun. Bu albüm gibi senin hayatında da öfke, zeka, yalnızlık ve karizma aynı mikrofonu paylaşıyor!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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