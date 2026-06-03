Hayatını Özetleyen Rap Albümünü Açıklıyoruz!
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Kulaklıkları tak, bassları kökle ve arkana yaslan! Hayatının şu anki evresi, ruh halin, insanlara bakış açın ve verdiğin kararlar aslında birer rap şarkısının sözleri gibi. Peki senin bu hayattaki ritmin, kafiyen ve ruhun hangi kült albümle birebir eşleşiyor? Hazırsan başlayalım zira verdiğin cevaplara göre hayatını özetleyen o rap albümünü açıklayacağız!
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1. Arkadaş grubunda seni genellikle nasıl tanımlarlar?
2. Hayat felsefeni en iyi özetleyen cümle hangisi?
3. En çok tahammül edemediğin insan tipi bunlardan hangisi?
4. Hangi şehrin enerjisi sana daha yakın?
5. En büyük kırgınlığın?
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6. Para eline geçtiğinde ilk neye harcamak istersin?
7. Haklı olduğun bir tartışmada takındığın tavır nasıl olur?
8. Son olarak, hayatını bir kelimeyle özetlemek isteseydin bu ne olurdu?
Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city
Travis Scott - ASTROWORLD
Eminem - The Marshall Mathers LP
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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