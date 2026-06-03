Hayatını Özetleyen Rap Albümünü Açıklıyoruz!

Hayatın tam anlamıyla bir büyüme hikayesi gibi ilerliyor. Dışarıdan güçlü görünsen de içinde sürekli çalışan bir anlatıcı var ve o anlatıcı her şeyi kaydediyor. İnsan ilişkilerinde yaşadığın kırılmalar seni sertleştirmek yerine daha gözlemci biri yapmış. Senin enerjinde hayatta kalma sanatı hissi var. Bazen fazla düşünüyor, bazen kendi zihninde gereğinden uzun kalıyorsun ama tam da bu yüzden insanları derinden etkileyen bir tarafın oluşmuş. Bu albüm gibi senin hayatında da kaos, aile, geçmiş travmalar ve büyük hedefler aynı masada oturuyor.