Türkiye'nin En Gizemli Mağarası: İki Şehri Yerin Altından Birbirine Bağlıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyyayla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve resmi kayıtlarda Düdensuyu Mağarası olarak geçen doğa harikası, yerin 100 metre altındaki konumuyla dikkat çekiyor. Toplam uzunluğu 462 metre olarak ölçülen bu karstik yapı, içinden sürekli akan deresi ve iki ucunun açık olması sebebiyle bir 'yer köprü' özelliği taşıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında 'B grubu tabiat varlığı' statüsüne alınan mağara, hem jeolojik yapısı hem de Osmanlı’nın kuruluş dönemine uzanan tarihi bağları nedeniyle stratejik bir önem arz ediyor.

Mağaranın teknik ölçümleri ve resmi statüsü bakanlık verileriyle kayıt altına alındı

Deniz seviyesinden 1.150 metre yükseklikte yer alan mağaranın resmi uzunluğu, bazı yerel kaynaklardaki iddiaların aksine 462 metre olarak tescillendi. Kireçtaşı kütlesinin aşınmasıyla meydana gelen bu devasa tünel, Sarıcakaya ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İç yapısında binlerce yılda oluşmuş sarkıt, dikit ve dev sütunları barındıran Düdensuyu, bölgedeki en önemli ekosistemlerden biri olarak kabul ediliyor.

İçinden akan Düdensuyu Deresi mevsimsel geçişlerde farklı ulaşım imkanları sunuyor

Mağaranın karakterini belirleyen temel unsur olan Düdensuyu Deresi, güneydoğu yönünden mağaraya giriş yaparak tüm koridoru kat ediyor. Bahar aylarında karların erimesiyle artan su debisi, mağara içinde yürümeyi imkansız kılarak ulaşımı sadece kayıklarla mümkün hale getiriyor. Yaz sonunda su seviyesinin düşmesiyle birlikte ise araştırmacılar ve doğa tutkunları için yürüyerek geçiş imkanı doğuyor.

Bölgenin tarihi dokusu Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarına kadar uzanıyor

Mağaranın bulunduğu coğrafya, Osman Bey’in yakın dostu ve akıncı teşkilatının kurucusu Abdullah Mihal Gazi’nin faaliyet yürüttüğü topraklar arasında yer alıyor. Yerel anlatılarda mağaranın Eskişehir’den başlayıp Bolu’ya kadar uzandığı ifade edilse de, akademik çalışmalar mağaranın çıkış noktasının Bilecik-Yenipazar sınırına ulaştığını gösteriyor. Roma döneminde 'Linde' olarak anılan bölge, bu mağara sayesinde tarih ve doğa turizmini bir potada eritiyor.

Tabiat varlığı tescili alan mağara bakir yapısını korumaya devam ediyor

Tescil sürecine rağmen doğal dokusunun bozulmaması adına içinde herhangi bir ışıklandırma veya yapay yürüyüş yolu bulunmayan mağara, ziyaretçilerine tamamen doğal bir deneyim vadediyor. Ulaşım için son 1,5 kilometrelik zorlu parkurun yürünmesi gerekirken, uzmanlar güvenli bir keşif için mutlaka profesyonel ekipman ve yüksek güçlü aydınlatma araçlarının kullanılmasını öneriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
