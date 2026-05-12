İki Şehri Birbirine Bağlayan Ürkütücü Tünel 60 Yıl Sonra Açıldı: Artık Yayalar Kullanacak

Galler Hükümeti ile Gwynedd Konseyi tarafından ayrılan bütçeyle 2017 yılında tamamlanan restorasyon projesi, 25 metrelik kısa tünel ile 'Tinal Tivill' olarak adlandırılan 275 metre uzunluğundaki ana tüneli yeniden ulaşıma kazandırdı. Yapılan çevre düzenlemeleri sayesinde bisikletçiler Tregarth ve Bethesda köyleri arasında trafiğe girmeden doğal bir rota üzerinden seyahat etme imkânı buldu. Yıllık yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Lon Las Ogwen güzergâhı, bu açılışla birlikte bölgenin ekoturizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.