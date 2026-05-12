İki Şehri Birbirine Bağlayan Ürkütücü Tünel 60 Yıl Sonra Açıldı: Artık Yayalar Kullanacak

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 16:53

Galler’in Gwynedd bölgesinde yer alan ve 1963 yılından bu yana kapalı tutulan iki tarihi demiryolu tüneli, yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından bisiklet ve yürüyüş yolu olarak yeniden halkın kullanımına açıldı. Bölgenin ulaşım tarihindeki en önemli miraslardan biri sayılan bu yapılar, yarım asrı aşkın bir sürenin ardından yeniden işlev kazandı.

Viktorya Dönemi Mühendisliğinin İzlerini Taşıyan Tüneller 1883 Yılında Kayaların Oyulmasıyla İnşa Edildi

1883 yılında, Bangor ve Bethesda kentlerini birbirine bağlayan geniş kapsamlı demiryolu projesinin stratejik bir parçası olarak hayata geçirilen tüneller, Viktorya döneminin zorlu inşaat koşullarını yansıtıyor. İnşaat sürecinde kullanılan dinamitler nedeniyle iki işçinin yaşamını yitirdiği tarihi kayıtlarda vurgulanırken, 1884 yılında işletmeye alınan hattın altın çağında günde ortalama 16 tren seferine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Değişen Ulaşım Alışkanlıkları Hattın 1963 Yılında Tamamen Kapatılmasına Yol Açtı

Savaş sonrası dönemde otobüs taşımacılığının popülerlik kazanması ve yolcu sayısındaki dramatik düşüş, demiryolu hattının 1950'li yıllarda işlevsiz kalması sonucunu doğurdu. 1963 yılında kapısına kilit vurulan tüneller, bölgedeki yaya ve bisikletlilerin güvenlik riski taşıyan ana yolları kullanmasını zorunlu hale getirdi. Bu durum, on yıllar boyunca yerel halkın ulaşım konforunu olumsuz yönde etkiledi.

Restorasyon Projesiyle Birlikte "Karanlık Tünel" Turizmin ve Güvenli Ulaşımın Yeni Merkezi Haline Geldi

Galler Hükümeti ile Gwynedd Konseyi tarafından ayrılan bütçeyle 2017 yılında tamamlanan restorasyon projesi, 25 metrelik kısa tünel ile 'Tinal Tivill' olarak adlandırılan 275 metre uzunluğundaki ana tüneli yeniden ulaşıma kazandırdı. Yapılan çevre düzenlemeleri sayesinde bisikletçiler Tregarth ve Bethesda köyleri arasında trafiğe girmeden doğal bir rota üzerinden seyahat etme imkânı buldu. Yıllık yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Lon Las Ogwen güzergâhı, bu açılışla birlikte bölgenin ekoturizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Yaşam Editörü
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
