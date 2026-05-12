article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
10 Milyondan Fazla İndirilen Uygulamanın Fişini Çekiyorlar: Artık Kullanılamayacak

10 Milyondan Fazla İndirilen Uygulamanın Fişini Çekiyorlar: Artık Kullanılamayacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 15:17

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Android ekosisteminde önemli bir yer tutan Outlook Lite uygulamasını tamamen sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Özellikle düşük donanımlı ve giriş seviyesi akıllı telefon kullanıcıları için bir çözüm noktası olarak konumlandırılan uygulamanın, 25 Mayıs tarihi itibarıyla tüm dijital marketlerden ve aktif hizmetten çekilmesi planlanıyor. 2022 yılının Temmuz ayında piyasaya sürülen ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu yazılım, operasyonel ömrünü resmi olarak tamamlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://9to5google.com/2026/04/13/mic...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uygulamanın piyasaya çıkış süreci ve kullanıcılar üzerindeki etkisi büyük önem taşıyor

Uygulamanın piyasaya çıkış süreci ve kullanıcılar üzerindeki etkisi büyük önem taşıyor

Temmuz 2022 tarihinde kullanıma sunulan Outlook Lite, standart Outlook uygulamasının aksine çok daha minimal bir mimariyle tasarlanarak dikkatleri üzerine çekti. Düşük enerji tüketimi, minimum veri kullanımı ve akıcı performans vaadiyle yola çıkan uygulama, özellikle gelişmekte olan pazarlarda büyük bir boşluğu doldurmayı başardı. Google Play Store verilerine göre 10 milyondan fazla indirilme rakamına ulaşan yazılım, kısıtlı donanıma sahip cihazlarda e-posta yönetimini kolaylaştıran en temel araçlardan biri haline dönüştü.

Şirket tarafından alınan bu kararın uygulama üzerindeki teknik yansımaları izleniyor

Şirket tarafından alınan bu kararın uygulama üzerindeki teknik yansımaları izleniyor

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Google Play Store üzerinden sessizce kaldırılan uygulama için Microsoft cephesinden nihai takvim netleşti. Şirket, uygulamanın neden tamamen sistem dışı bırakıldığına dair henüz resmi bir gerekçe beyan etmedi. Ancak teknoloji çevrelerinde bu hamle, Microsoft’un tüm mobil e-posta operasyonlarını tek bir çatı altında birleştirme ve kaynakları standart uygulama üzerinde yoğunlaştırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Kullanıcıların geçiş süreci ve gelecekteki alternatif çözümler gündemde kalıyor

Kullanıcıların geçiş süreci ve gelecekteki alternatif çözümler gündemde kalıyor

25 Mayıs tarihinde sunucu desteğinin kesilmesiyle birlikte Outlook Lite kullanıcılarının standart Outlook uygulamasına veya tarayıcı tabanlı çözümlere yönelmesi bekleniyor. Düşük donanımlı cihazlarda yaşanabilecek olası performans kayıpları ise kullanıcı kanadındaki en büyük endişe kaynağını oluşturuyor. Microsoft’un bu geçiş sürecinde kullanıcı deneyimini korumak adına ne tür optimizasyonlar sunacağı henüz belirsizliğini korurken, dijital dönüşümün bu yeni aşaması teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın