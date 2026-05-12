İnşaatlarda Beton ve Tuğla Dönemi Bitiyor: Evini Samanla İnşa Etti

Ömer Faruk Kino
12.05.2026 - 14:48

İnşaat dünyasında geleneksel yöntemlerin çevresel maliyetleri tartışılmaya devam ederken, Princeton Üniversitesi bünyesindeki bir araştırma ekibi ezber bozan bir projeye imza attı. Tarımsal bir atık olarak görülen samanı ana yapı malzemesi şeklinde kullanan bilim insanları, hem modern mimari standartları karşılayan hem de karbon emme kapasitesi yüksek olan ekolojik bir konut inşa etmeyi başardı. Mimarlık profesörü Paul Lewis liderliğinde yürütülen bu çalışma, küresel emisyonun %40 gibi büyük bir kısmını oluşturan beton ve tuğla kullanımına karşı sürdürülebilir bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Geleneksel Yapı Malzemelerinin Yarattığı Karbon Tehdidi Bilimsel Verilerle Ortaya Konuyor

New York yakınlarındaki Hudson bölgesinde hayata geçirilen prototip yapı, neredeyse tamamen preslenmiş samandan meydana geliyor. Proje sürecinde yapılan analizler, klasik inşaat malzemelerinin üretim aşamasında atmosfere yüksek miktarda karbon saldığını, samanın ise yetişme sürecinde karbonu bünyesinde hapsederek 'negatif emisyon' dengesi kurduğunu gösteriyor. Profesör Paul Lewis, mevcut iklim krizi koşullarında tuğla evlerin birer 'karbon bombası' işlevi gördüğünü ifade ederek, 'Üç Küçük Domuzcuk' masalındaki tuğla ev güzellemesinin artık geçerliliğini yitirdiğini savunuyor. Bu yeni modelde saman, yalnızca bir yalıtım dolgusu değil, yapının iskeletini ve duvarlarını oluşturan temel bileşen olarak konumlanıyor.

Mimari Deneyden Endüstriyel Standartlara Geçiş Süreci Modern Mühendislik Çözümleriyle Şekilleniyor

Yapı mühendisliği profesörü Guy Nordenson ile ortaklaşa yürütülen bu girişim, samanın estetik ve yapısal olarak modern mimariye nasıl entegre edilebileceğini kanıtlıyor. Şimdilik bir tasarım örneği statüsünde olan bu konutun gelecekte beton bloklar kadar standart bir inşaat birimi haline getirilmesi amaçlanıyor. Malzemenin yapısal dayanıklılığı ve uygulama yöntemleri üzerindeki teknik incelemeler sürerken, uzmanlar bu yöntemin fosil yakıt kullanımını azaltacak yeni bir mimari devrin başlangıcı olacağını öngörüyor. Samanın bir sanayi ürününe dönüşmesiyle birlikte, inşaat sektörünün çevresel zararlarının minimize edilmesi ve sürdürülebilir bir yapı ekosisteminin kurulması bekleniyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
