article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
900'den Fazla Yavrusuyla Dünya Rekoru Kırdı: Tek Başına Türünün Geleceğini Kurtardı

900'den Fazla Yavrusuyla Dünya Rekoru Kırdı: Tek Başına Türünün Geleceğini Kurtardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 14:20

Galapagos Adaları'nın en kritik endemik türlerinden biri kabul edilen Chelonoidis hoodensis nesli, 'Diego' isimli dev kaplumbağanın yarım asırlık çabasıyla yok olmaktan kurtuldu. Yaklaşık 100 yaşında olan ve San Diego Hayvanat Bahçesi’nden özel bir görevle getirilen Diego, koruma programı süresince 900’den fazla yavrunun dünyaya gelmesini sağlayarak bir dünya rekoruna imza attı. Türünün devamlılığını sağlayan bu devasa canlı, biyolojik çeşitliliğin korunması adına sergilenen en başarılı bireysel performanslardan birini sergiledi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diego’nun üstün üreme performansı türün genetik geleceğini tek başına inşa etti

Diego’nun üstün üreme performansı türün genetik geleceğini tek başına inşa etti

1960’lı yılların sonunda başlatılan acil eylem planı dahilinde koruma altına alınan bu tür, o dönemde sadece 14 bireyden ibaret kalmıştı. Bilim dünyasının neslinin tükeneceğine kesin gözüyle baktığı bir dönemde programa dahil olan Diego, süreci tersine çeviren ana figür haline geldi. Güncel genetik analizler, bugün Galapagos semalarında ve topraklarında yaşamını sürdüren popülasyonun yaklaşık %40’ının doğrudan Diego’nun soyundan geldiğini kanıtladı. Uzmanlar, tek bir canlının popülasyon dinamiklerini bu denli güçlü etkilemesini nadir bir doğa olayı şeklinde nitelendirdi.

Yarım asır süren yapay üreme programı türün doğal dengesini bulmasıyla tamamlandı

Yarım asır süren yapay üreme programı türün doğal dengesini bulmasıyla tamamlandı

Galapagos Ulusal Parkı yetkilileri, Diego ve beraberindeki kaplumbağalar sayesinde popülasyonun 2 bin seviyesinin üzerine çıktığını teyit etti. Türün artık dış müdahale olmaksızın kendi varlığını sürdürebilecek olgunluğa erişmesiyle birlikte, 50 yıllık yoğun mesai resmen sona erdi. Park direktörü tarafından yapılan açıklamalarda, Diego’nun ekosisteme sağladığı katkının maddi bir değerle ölçülemeyeceği ve koruma stratejilerinde yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.

Dev kaplumbağa Diego hayatının geri kalanını asıl yuvası olan Española Adası’nda geçirecek

Dev kaplumbağa Diego hayatının geri kalanını asıl yuvası olan Española Adası’nda geçirecek

Vatandaşlık görevini başarıyla tamamlayan asırlık Diego, Santa Cruz Adası’ndaki üreme merkezinden alınarak doğal yaşam alanı olan ıssız Española Adası’na nakledildi. Doğal ortamına bırakılan dev kaplumbağa, popülasyonun geri kalanıyla birlikte ekosistemin bir parçası olarak yaşamaya devam edecek. Bu başarılı tahliye operasyonu, bir türün yok oluşun eşiğinden dönerek özgürlüğüne kavuştuğu sembolik bir zafer olarak dünya doğa koruma tarihine geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın