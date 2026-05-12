900'den Fazla Yavrusuyla Dünya Rekoru Kırdı: Tek Başına Türünün Geleceğini Kurtardı
Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
Galapagos Adaları'nın en kritik endemik türlerinden biri kabul edilen Chelonoidis hoodensis nesli, 'Diego' isimli dev kaplumbağanın yarım asırlık çabasıyla yok olmaktan kurtuldu. Yaklaşık 100 yaşında olan ve San Diego Hayvanat Bahçesi’nden özel bir görevle getirilen Diego, koruma programı süresince 900’den fazla yavrunun dünyaya gelmesini sağlayarak bir dünya rekoruna imza attı. Türünün devamlılığını sağlayan bu devasa canlı, biyolojik çeşitliliğin korunması adına sergilenen en başarılı bireysel performanslardan birini sergiledi.
Diego’nun üstün üreme performansı türün genetik geleceğini tek başına inşa etti
Yarım asır süren yapay üreme programı türün doğal dengesini bulmasıyla tamamlandı
Dev kaplumbağa Diego hayatının geri kalanını asıl yuvası olan Española Adası’nda geçirecek
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
