900'den Fazla Yavrusuyla Dünya Rekoru Kırdı: Tek Başına Türünün Geleceğini Kurtardı

1960’lı yılların sonunda başlatılan acil eylem planı dahilinde koruma altına alınan bu tür, o dönemde sadece 14 bireyden ibaret kalmıştı. Bilim dünyasının neslinin tükeneceğine kesin gözüyle baktığı bir dönemde programa dahil olan Diego, süreci tersine çeviren ana figür haline geldi. Güncel genetik analizler, bugün Galapagos semalarında ve topraklarında yaşamını sürdüren popülasyonun yaklaşık %40’ının doğrudan Diego’nun soyundan geldiğini kanıtladı. Uzmanlar, tek bir canlının popülasyon dinamiklerini bu denli güçlü etkilemesini nadir bir doğa olayı şeklinde nitelendirdi.