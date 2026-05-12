Eşinin Akşam Yemeğine Hazırlanmasını Beklerken Üç Cilt Kitap Yazan Başvekil

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 14:00

Fransa’nın en saygın hukukçularından Henri-François d’Aguesseau, çalışma disipliniyle tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Eşinin akşam yemeğine hazırlanmasını beklediği o kısa ama düzenli boşlukları değerlendiren Başvekil, bu süreçte tam üç ciltlik dev bir eser kaleme almayı başardı.

Devlet adamı d’Aguesseau zaman yönetiminde bir deha olarak tanınıyordu

On yedinci ve on sekizinci yüzyıl Fransa’sının en önemli figürleri arasında yer alan Henri-François d’Aguesseau, hukuk dünyasındaki ağırlığı kadar kişisel disipliniyle de hafızalara kazındı. Kral XV. Louis döneminde Fransa Başvekilliği görevini yürüten d’Aguesseau, devlet işlerinin yoğunluğu içinde kendine has bir çalışma rutini geliştirdi. Onun bu disiplinli yaklaşımı, bugün dahi modern zaman yönetimi derslerinde en etkileyici örnekler arasında gösterilmeye devam etti.

Mutfaktan sofraya uzanan süreç büyük bir külliyata dönüştü

Başvekil d’Aguesseau, eşinin akşam yemekleri için hazırlanma sürecindeki titizliğini fark ettiğinde bu anları bir üretim fırsatı olarak değerlendirme yoluna gitti. Her akşam yemeği öncesinde eşinin salona inmesini beklediği yaklaşık on beş-yirmi dakikalık sürelerde çalışma masasına oturan hukukçu, bu kısa dilimleri yıllar içinde birleştirdi. Söz konusu küçük zaman parçalarının birikimi, hukuk ve felsefe dünyası için paha biçilemez nitelikteki üç ciltlik bir eseri gün yüzüne çıkardı.

Küçük anların büyük mirası azmin en somut kanıtı sayıldı

Yıllar süren sabırlı bekleyişin sonunda tamamlanan bu eser, d’Aguesseau’nun sadece entelektüel derinliğini değil, aynı zamanda kararlılığını da tescilledi. Ünlü hukukçu, eşi sofraya gelene kadar geçen sürede kaleme aldığı bu kitaplarla, düzenli olarak ayrılan çok kısa sürelerin bile devasa bir üretim hacmi yaratabileceğini kanıtladı. Bu başarı, 'zaman kırıntılarından bir saray inşa etmek' şeklinde sembolleşerek literatürdeki yerini aldı.

Disiplin ve hukuk reformları aynı çizgide buluştu

Fransız hukuk sisteminde yaptığı köklü reformlar ve yargı bağımsızlığına olan inancıyla tanınan d’Aguesseau, akademik üretkenliğiyle de dönemine damga vurdu. Akşam yemeği beklerken yazdığı üç ciltlik külliyat, bahanelerin arkasına sığınmak yerine en dar vakitleri bile toplumsal bir faydaya dönüştürmenin asil bir örneği kabul edildi. Bu tarihi başarı, zamanın doğru kullanımı konusunda günümüzde de geçerliliğini koruyan bir ders niteliği taşıdı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
