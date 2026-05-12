Eşinin Akşam Yemeğine Hazırlanmasını Beklerken Üç Cilt Kitap Yazan Başvekil

Fransız hukuk sisteminde yaptığı köklü reformlar ve yargı bağımsızlığına olan inancıyla tanınan d’Aguesseau, akademik üretkenliğiyle de dönemine damga vurdu. Akşam yemeği beklerken yazdığı üç ciltlik külliyat, bahanelerin arkasına sığınmak yerine en dar vakitleri bile toplumsal bir faydaya dönüştürmenin asil bir örneği kabul edildi. Bu tarihi başarı, zamanın doğru kullanımı konusunda günümüzde de geçerliliğini koruyan bir ders niteliği taşıdı.