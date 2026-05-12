Bir Neslin Film Zevkini Baştan Aşağı Değiştiren Efsanevi Filmler

Bu film, sinema tarihini 'Matrix’ten önce ve Matrix’ten sonra' olarak ikiye ayırdı. İnsanlara sadece aksiyon değil, 'yaşadığın hayatın bir yazılım olma ihtimali' gibi devasa bir paranoya hediye etti. O dönem herkes birbirine 'Kırmızı hapı mı alırsın, mavi hapı mı?' diye sormaya başladı. Bullet-time (mermiden kaçma) sahneleri o kadar devrimseldi ki, düğün videolarından okul müsamerelerine kadar her yerde taklit edildi. Bir nesil, güneş gözlüğü ve uzun siyah paltoların içinde kendini seçilmiş kişi (Neo) gibi hissederek büyüdü.