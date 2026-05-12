Sadece Damarlarında Kan Yerine Kahve Akanların Anlayabileceği Durumlar

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 10:35

Tutkunları için kahve, sadece bir kafein kaynağı değildir. Kahve, çoğu kişi için bir yaşam biçimidir. Onsuz uyanamaz, onsuz tatlı yiyemez, hatta onsuz dinlenemezler bile!

Eğer sabahları ilk yudumu alana kadar 'yükleniyor...' modundaysanız, muhtemelen siz de bu maddelere hak vereceksiniz! 👇🏻

Sabahları onsuz uyanmak düşünülemez bile.

Gözünüzü açtığınız an ile ilk yudumu aldığınız an arasındaki o karanlık dönem... Kimseyle konuşmak istemezsiniz, sorulan sorulara sadece anlamlı mırıltılarla cevap verirsiniz. Sizin için gün, güneş doğduğunda değil, makine o 'fıss' sesini çıkardığında başlar.

Muhtemelen ihtiyacınız olan kahve miktarı da şöyle bir şey!

Yanında bi' çikolata isteriz. Ama bitter olacak.

Bizler Sibel Can kadar cilveli söyleyemesek de kahvemizin yanına bi' çikolata isteriz. Bir kare bitter çikolata yeterli. Kahvenin aromasını artıran o çikolata olmadan hayatın pek de tadı yok.

"Dışarıdan Kahve Almasam Ev Alırdım" Yalanı

Her ay başında 'Bu ay dışarıda kahveye çok harcamayacağım' dersiniz. Sonra kendinizi bir kahvecide, adını telaffuz edemediğiniz bir çekirdeğin tadım notlarını dinlerken bulursunuz. Pişman mısınız? 

Asla.

Taze çekilmiş, taze demlenmiş o kahvenin kokusu yok mu...

Sokakta yürürken taze çekilmiş kahve kokusu aldığınızda, çizgi filmlerdeki gibi havada süzülerek o dükkana doğru çekildiğinizi hissedersiniz. O koku, dünyanın en huzurlu parfümüdür.

Kahve bağımlılığı tek başına var olamaz. Kimi fincanlara, kimi demleme stillerine de bağımlıdır.

Türk kahvesi fincanları ayrı, sabah ilk yudumları aldığımız kupalar ayrı, arkadaşlara verilecek kupalar ayrı...Kahve tek başına var olamaz sonuçta!

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
