"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Gelen En İlginç Bilgiler
X'in Twitter olduğu zamanlardan başlayıp günümüze kadar varlığını sürdüren bir akım mevcut. Bir fotoğraf paylaşılıyor ve bu fotoğrafa açıklama olarak 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazılıyor. Tabii kenarda köşede kalan ilginç bilgileri satmak için her zaman gerekli ortamı ve şartları bulamayan X ahalisi fırsattan istifade bildiği bütün gurme bilgileri paylaşıyor. Biz de bu akımda dikkatleri üzerine çeken bilgileri derledik.
Şair Ahmed Arif'in oğlu Heykeltıraş Filinta Önal ile ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un torununun torunu evlidir. Yani Ahmed Arif ile Tolstoy'un soyu dünürdür.
İsviçre'nin bir saat devi olmasının sebebi aslında dini yasaklardır.
Ay'a ayak basan astronotların bot izleri, Ay'da rüzgar veya su olmadığı için milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalacaktır.
4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ve 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, I. Dünya Savaşı sonunda Filistin'de İngilizlere esir düşmüştü.
Saddam Hüseyin'in 2004-2006 yıllarındaki yargı süreci boyunca giydiği takım elbiseler, İstanbul Laleli'de faaliyet gösteren Cesur Tekstil tarafından üretilmiştir.
Tarabya ile Kireçburnu arasındaki bölgenin iyot oranı oldukça yüksektir.
Etfal, Arapça "tıfıl" (çocuk) kelimesinin çoğuludur ve "çocuklar" anlamına gelir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
