"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Gelen En İlginç Bilgiler

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2026 - 09:46

X'in Twitter olduğu zamanlardan başlayıp günümüze kadar varlığını sürdüren bir akım mevcut. Bir fotoğraf paylaşılıyor ve bu fotoğrafa açıklama olarak 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazılıyor. Tabii kenarda köşede kalan ilginç bilgileri satmak için her zaman gerekli ortamı ve şartları bulamayan X ahalisi fırsattan istifade bildiği bütün gurme bilgileri paylaşıyor. Biz de bu akımda dikkatleri üzerine çeken bilgileri derledik.

Şair Ahmed Arif'in oğlu Heykeltıraş Filinta Önal ile ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un torununun torunu evlidir. Yani Ahmed Arif ile Tolstoy'un soyu dünürdür.

İsviçre'nin bir saat devi olmasının sebebi aslında dini yasaklardır.

16. yüzyılda Reformcu Jean Calvin döneminde mücevher takmak yasaklanınca, kuyumcular hayatta kalabilmek için yeteneklerini izin verilen tek 'takı' olan saat üretimine yöneltmişlerdir.

Ay'a ayak basan astronotların bot izleri, Ay'da rüzgar veya su olmadığı için milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalacaktır.

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ve 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, I. Dünya Savaşı sonunda Filistin'de İngilizlere esir düşmüştü.

İkisinin de esareti bir yıldan uzun sürmüştü. Hatta, Gürsel esir kampına götürülürken tifoya yakalanmıştı.

Saddam Hüseyin'in 2004-2006 yıllarındaki yargı süreci boyunca giydiği takım elbiseler, İstanbul Laleli'de faaliyet gösteren Cesur Tekstil tarafından üretilmiştir.

Amerikalılar tarafından Bağdat satış mağazasından alınan bu kıyafetler, firmanın 'Diktatörlerin Terzisi' olarak anılmasına ve satışlarını ikiye katlamasına vesile olmuştur.

Tarabya ile Kireçburnu arasındaki bölgenin iyot oranı oldukça yüksektir.

Bu yüksek oran sayesinde havasının cilt hastalıklarına, solunum yolu rahatsızlıklarına ve genel sağlığa iyi geldiği bilinmektedir. Öyle ki Tarabya isminin kökeni de Yunanca 'tedavi, şifa' anlamına gelen therapeia (terapi) kelimesine dayanmaktadır.

Etfal, Arapça "tıfıl" (çocuk) kelimesinin çoğuludur ve "çocuklar" anlamına gelir.

Bu nedenle Şişli Etfal (veya Hamidiye Etfal), aslında bir çocuk hastanesidir.

Tüm içerikleri
