Ev Sahibi ve Kiracı Arasındaki Tamir Masrafı Krizine Son! Evdeki Hangi Arızayı Kim Ödemekle Yükümlü?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2026 - 20:45

Türkiye'deki barınma krizinin en büyük yan etkilerinden biri, ev sahipleri ile kiracılar arasında bitmek bilmeyen tamirat ve masraf kavgaları haline geldi. Kombi bozulur telefonlar açılmaz, musluk damlatır fatura kime kesilecek tartışması başlar. Her iki taraf da yasal haklarını tam olarak bilmediği için basit bir tesisat arızası bile mahkeme salonlarında bitebilecek devasa birer husumete dönüşebiliyor. Yaşanan bu kafa karışıklığı hem komşuluk ilişkilerini zedeliyor hem de tarafları maddi zarara uğratıyor.

Gayrimenkul konusunda uzman isimler, sosyal medyada bu kriz noktalarını tek tek masaya yatırdı. 'Ev sahibi mi öder, kiracı mı?' sorusunu tüm arıza kalemleri üzerinden netleştiren uzmanlar, tarafların yasal sorumluluk sınırlarını net bir şekilde gösterdi. Video pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderdi. 

Bitmeyen ev sahibi - kiracı tartışmasına son!

Kanuna göre ana boruların patlaması, çatı izolasyonu, dış cephe onarımı veya asansör tamiri gibi binanın bütünlüğünü ilgilendiren büyük harcamalar tamamen ev sahibinin sorumluluğunda. Ancak daire içindeki diyafon arızası, musluk damlamasının giderilmesi, anahtar-priz değişimi ve boya masrafları gibi günlük kullanımı doğrudan ilgilendiren rutin işler tamamen kiracının cebinden çıkmak zorunda. Kombi ve şofben gibi cihazlarda ise durum daha hassas; eğer cihaz kullanım ömrünü tamamladıysa veya parça değişimi gerektiriyorsa faturayı ev sahibi öder, ancak yıllık rutin bakım masrafları kiracıya aittir. Hukuki sınırları bilmek, sizi hem gereksiz masraflardan hem de bitmek bilmeyen tartışmalardan tamamen kurtaracaktır.

Ev sahibi mi öder kiracı mı?

  • Şofben tamiri: Ev sahibi öder. (Demirbaş niteliğindedir.)

  • Asansör tamiri: Ev sahibi öder. (Binanın ortak alanı ve ana demirbaşıdır.)

  • Musluk damlamasının giderilmesi: Kiracı öder. (Kullanıma bağlı rutin onarımdır.)

  • Kanalizasyon tıkanıklığının açılması: Kiracı öder. (Kullanım hatasından kaynaklanan tıkanıklıklardır.)

  • Daire içi diyafon ve zil tamiri: Kiracı öder. (Bireysel kullanım alanındaki arızalardır.)

  • Aidat ve tüketim faturaları: Kiracı öder. (Kullanım giderleridir.)

  • Dairenin boyanma masrafı: Kiracı öder. (Kullanım süresince yapılan yenilemedir.)

  • Musluk arızaları (Yenileme/Değişim): Ev sahibi öder. (Tamamen eskiyip değişmesi gerekiyorsa.)

  • Anahtar ve priz tamiri: Kiracı öder. (Günlük kullanım esnasındaki yıpranmalardır.)

  • Çatı izolasyonu ve su yalıtımı: Ev sahibi öder. (Binanın ana yapısını ilgilendirir.)

  • Ana boruların patlaması: Ev sahibi öder. (Binanın ana tesisat sistemidir.)

  • Klima motoru ve kombi tamiri / değişimi: Ev sahibi öder. (Cihazların ana arızaları ve parça değişimleridir.)

  • Binanın dış cephesi ve ortak alan onarımları: Ev sahibi öder. (Genel bina giderleridir.)

  • Yeni kuyu açılması veya kuyunun boşaltılması: Ev sahibi öder. (Yapısal altyapı harcamasıdır.)

  • Otopark kapısı motorunun tamiri: Ev sahibi öder. (Ortak demirbaş arızasıdır.)

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
