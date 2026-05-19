Ev Sahibi ve Kiracı Arasındaki Tamir Masrafı Krizine Son! Evdeki Hangi Arızayı Kim Ödemekle Yükümlü?

Türkiye'deki barınma krizinin en büyük yan etkilerinden biri, ev sahipleri ile kiracılar arasında bitmek bilmeyen tamirat ve masraf kavgaları haline geldi. Kombi bozulur telefonlar açılmaz, musluk damlatır fatura kime kesilecek tartışması başlar. Her iki taraf da yasal haklarını tam olarak bilmediği için basit bir tesisat arızası bile mahkeme salonlarında bitebilecek devasa birer husumete dönüşebiliyor. Yaşanan bu kafa karışıklığı hem komşuluk ilişkilerini zedeliyor hem de tarafları maddi zarara uğratıyor.

Gayrimenkul konusunda uzman isimler, sosyal medyada bu kriz noktalarını tek tek masaya yatırdı. 'Ev sahibi mi öder, kiracı mı?' sorusunu tüm arıza kalemleri üzerinden netleştiren uzmanlar, tarafların yasal sorumluluk sınırlarını net bir şekilde gösterdi. Video pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderdi.

