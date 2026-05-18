article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oğuzhan Koç, Milli Takım Marşı Yarışını Fena Tiye Aldı!

Oğuzhan Koç, Milli Takım Marşı Yarışını Fena Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2026 - 22:33

24 yıl sonra gelen Dünya Kupası heyecanıyla sanatçılar peş peşe Milli Takım marşı yaparken, Oğuzhan Koç goygoyuyla olaya bambaşka bir boyut kattı! Paylaştığı “sinirli marş” videosu kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24 yıllık hasret sonunda bitiyor, ortalık ise şimdiden ana baba günü!

24 yıllık hasret sonunda bitiyor, ortalık ise şimdiden ana baba günü!

Türk Milli Takımı’nın 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak olması herkesi inanılmaz heyecanlandırırken sosyal medyada bambaşka bir yarış başladı: Milli Takım marşı yarışı! Ay-yıldızlı ekip, 13 Haziran 2026’da Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda Avustralya karşısına çıkacak ama şimdilik görünen tabloda maçtan önce sanatçılar kendi aralarında kupayı kaldırmaya çalışıyor...

Üstelik bu konuda çıta öyle böyle yüksek değil! Türkiye’nin 2002 Dünya Kupası macerasında Tarkan imzalı “Bir Oluruz Yolunda” öyle bir patlamıştı ki aradan geçen yıllara rağmen hala kimse o seviyeye yaklaşamadı. Sadece bir marş değil, resmen ülkenin ortak duygusu haline gelen şarkı; sokaklarda, arabalarda, statlarda, okul törenlerinde bile çalmıştı. Hal böyle olunca Dünya Kupası'na günler kala sanatçılar da marş yapmak için sıraya girdi. 

İlk olarak Sinan Akçıl büyük iddiasıyla gündeme oturmuş, hatta “yeni neslin marşı geliyor” havasına girilmişti. Fakat yayınlanan marş sosyal medyada resmen yerden yere vuruldu. Sonrasında Murda, Semicenk ve Edis gibi isimlerden de peş peşe marşlar geldi. Ama sosyal medyada oluşan genel fikir hiç değişmedi: “Kimse Tarkan’ın önüne geçemiyor.” Hatta çoğunluk açık açık “Yeni marşa ihtiyacımız yok” diyerek eski efsaneyi savunmaya başladı.

Tam herkes bu marş yarışını konuşurken geçtiğimiz saatlerde olaya dahil olan isim Oğuzhan Koç oldu.

Tam herkes bu marş yarışını konuşurken geçtiğimiz saatlerde olaya dahil olan isim Oğuzhan Koç oldu.

Ama Koç olaya bildiğimiz şekilde dahil olmadı; resmen goygoyuyla ortalığı dağıttı! Yayınladığı videoda neredeyse bütün hit şarkılarını tek tek Milli Takım marşına çevirmeyi deneyen Oğuzhan Koç, videonun daha başında söylediği “Herkes yaptı bir biz yapmadık, hızlı olmamız lazım” sözleriyle zaten taşın geleceği yeri belli etti. Fakat asıl bomba finalde patladı.

Videonun sonunda kendi tarzıyla uzaktan yakından alakası olmayan aşırı sert, aşırı agresif ve “sinir katsayısı tavan” bir marş parodisi paylaşan Koç, son günlerde iyice garipleşen marş yarışını da fena tiye aldı. Sözler ise sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu: 

“20 yıldır hasretiz. Dünyayı uyaralım

Kupayı verin hemen

Olaysız dağılalım

Gülmeden top oynarız

Biz hep sinirliyizdir

Futbol bizde böyledir

Çok sinirli oynanır

Savaşmaya geldik biz

Kupayı verin hemen

Sinirlerim tepemde.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın