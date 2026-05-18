Oğuzhan Koç, Milli Takım Marşı Yarışını Fena Tiye Aldı!

Türk Milli Takımı’nın 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak olması herkesi inanılmaz heyecanlandırırken sosyal medyada bambaşka bir yarış başladı: Milli Takım marşı yarışı! Ay-yıldızlı ekip, 13 Haziran 2026’da Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda Avustralya karşısına çıkacak ama şimdilik görünen tabloda maçtan önce sanatçılar kendi aralarında kupayı kaldırmaya çalışıyor...

Üstelik bu konuda çıta öyle böyle yüksek değil! Türkiye’nin 2002 Dünya Kupası macerasında Tarkan imzalı “Bir Oluruz Yolunda” öyle bir patlamıştı ki aradan geçen yıllara rağmen hala kimse o seviyeye yaklaşamadı. Sadece bir marş değil, resmen ülkenin ortak duygusu haline gelen şarkı; sokaklarda, arabalarda, statlarda, okul törenlerinde bile çalmıştı. Hal böyle olunca Dünya Kupası'na günler kala sanatçılar da marş yapmak için sıraya girdi.

İlk olarak Sinan Akçıl büyük iddiasıyla gündeme oturmuş, hatta “yeni neslin marşı geliyor” havasına girilmişti. Fakat yayınlanan marş sosyal medyada resmen yerden yere vuruldu. Sonrasında Murda, Semicenk ve Edis gibi isimlerden de peş peşe marşlar geldi. Ama sosyal medyada oluşan genel fikir hiç değişmedi: “Kimse Tarkan’ın önüne geçemiyor.” Hatta çoğunluk açık açık “Yeni marşa ihtiyacımız yok” diyerek eski efsaneyi savunmaya başladı.