“Michael Jackson Yaşıyor mu?” Meksika’da Çekilen Fotoğraf Komplo Teorilerini Yeniden Alevlendirdi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2026 - 21:56

Meksika’da çekilen bir fotoğraf sosyal medyada resmen olay yarattı! Otobüste görüntülenen yaşlı bir adamın Michael Jackson’a inanılmaz derecede benzemesi, yıllardır bitmeyen “ölmedi” teorilerini yeniden alevlendirdi. Gerçek, hayal kırıklığı yaşattı.

Müzik tarihinin gördüğü en büyük yıldızlardan biri olan Michael Jackson, aradan geçen yıllara rağmen hala dünya üzerindeki etkisini kaybetmeyen tek pop ikonu!

Sadece bir şarkıcı değil; başlı başına bir çağ, bir kültür ve bir fenomen olan Jackson, kariyeri boyunca müzik endüstrisinin bütün kurallarını değiştirmeyi başarmıştı. “Thriller”, “Billie Jean”, “Black or White”, “Beat It” ve “Smooth Criminal” gibi şarkılarla nesilleri peşinden sürükleyen efsane isim, klip anlayışını Hollywood seviyesine taşıyan ilk sanatçılardan biri olmuştu. 

Sahneye çıktığı an milyonları çığlık krizine sokan Michael Jackson’ın ay yürüyüşü dansı, tek taşlı eldiveni, askeri ceketleri ve ikonik fötr şapkası bugün bile pop kültürünün en unutulmaz sembolleri arasında gösteriliyor. Öyle ki Michael Jackson için yıllardır “ölse bile gündemden düşmeyecek tek yıldız” yorumu yapılıyor. 

2009 yılında henüz 50 yaşındayken hayatını kaybetmesi dünya çapında adeta kitlesel bir yas yaratmış, ölüm haberi yayınlandığında internet sistemleri bile kilitlenme noktasına gelmişti. Ancak Jackson’ın ölümü beraberinde sayısız komplo teorisini de doğurdu. Milyonlarca insan onun gerçekten ölmediğine, gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğine inanmıştı. Yıllar boyunca dünyanın farklı yerlerinde Michael Jackson’a benzeyen insanlar görüntülendi, her fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çünkü hayranlarının büyük bir kısmı için Michael Jackson gibi bir figürün “gerçekten ölebilmiş” olması kabul edilebilir bir şey değildi.

Üstelik Jackson çılgınlığı hiçbir zaman sona ermedi.

En son ailesinin de desteğiyle hazırlanan Michael filmi bile daha vizyona girmeden milyonları heyecanlandırmayı başardı. Filmde Michael Jackson’a öz yeğeni Jaafar Jackson’ın hayat vermesi ise sosyal medyada büyük olay olmuştu. 

İlk kareler yayınlandığında birçok kişi “Resmen Michael geri dönmüş” yorumları yapmış, Jaafar’ın benzerliği karşısında şoke olmuştu. Film vizyona giridiğindeyse milyonlar ayağa kalktı. Michael Jackson’ın ölümünden yıllar sonra bile hala bu kadar büyük bir etki yaratabilmesi, onun neden “Popun Kralı” olarak anıldığını bir kez daha göstermişti.

Fakat geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, tüm bu “ölmedi” teorilerini yeniden alevlendirdi.

Meksika’da bir otobüste çekildiği iddia edilen karede, Michael Jackson’a inanılmaz derecede benzeyen yaşlı bir adam görüntülendiği iddia edildi. Üstelik bu kez işler önceki benzerliklerden biraz daha farklı ilerledi. Çünkü sosyal medya kullanıcılarına göre fotoğraftaki kişinin yüz hatları, saçları, bakışları ve hatta yaş almış hali bile Michael Jackson’ın bugün 67 yaşında olsaydı nasıl görüneceğine fazlasıyla benziyordu. 

Fotoğraf kısa sürede başta X olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında viral olurken, yabancı medya da olayı manşetlerine taşımaya başladı. “Michael hala hayatta mı?” yorumları yeniden gündeme otururken özellikle yıllardır bu komplo teorilerine inanan hayranlar adeta ayağa kalktı. Gelin görün ki herkes yine kandırıldı. 

Videonun tamamen AI desteğiyle oluşturulduğu ortaya çıktı. Buna rağmen, bunun da bir 'Michael'ın yaşadığını saklama' planı olduğuna inananlar oldu. Fakat bizden söylemesi; uyarılara göre bu video tamamen AI'ın elinden çıkma!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
