“Michael Jackson Yaşıyor mu?” Meksika’da Çekilen Fotoğraf Komplo Teorilerini Yeniden Alevlendirdi!

Sadece bir şarkıcı değil; başlı başına bir çağ, bir kültür ve bir fenomen olan Jackson, kariyeri boyunca müzik endüstrisinin bütün kurallarını değiştirmeyi başarmıştı. “Thriller”, “Billie Jean”, “Black or White”, “Beat It” ve “Smooth Criminal” gibi şarkılarla nesilleri peşinden sürükleyen efsane isim, klip anlayışını Hollywood seviyesine taşıyan ilk sanatçılardan biri olmuştu.

Sahneye çıktığı an milyonları çığlık krizine sokan Michael Jackson’ın ay yürüyüşü dansı, tek taşlı eldiveni, askeri ceketleri ve ikonik fötr şapkası bugün bile pop kültürünün en unutulmaz sembolleri arasında gösteriliyor. Öyle ki Michael Jackson için yıllardır “ölse bile gündemden düşmeyecek tek yıldız” yorumu yapılıyor.

2009 yılında henüz 50 yaşındayken hayatını kaybetmesi dünya çapında adeta kitlesel bir yas yaratmış, ölüm haberi yayınlandığında internet sistemleri bile kilitlenme noktasına gelmişti. Ancak Jackson’ın ölümü beraberinde sayısız komplo teorisini de doğurdu. Milyonlarca insan onun gerçekten ölmediğine, gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğine inanmıştı. Yıllar boyunca dünyanın farklı yerlerinde Michael Jackson’a benzeyen insanlar görüntülendi, her fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çünkü hayranlarının büyük bir kısmı için Michael Jackson gibi bir figürün “gerçekten ölebilmiş” olması kabul edilebilir bir şey değildi.