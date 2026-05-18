article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Sıcak Saatler Yaşanıyor: Serdal Adalı'dan Flaş Şenol Güneş Açıklaması

Beşiktaş'ta Sıcak Saatler Yaşanıyor: Serdal Adalı'dan Flaş Şenol Güneş Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2026 - 21:28

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın döneminin resmen sona ermesinin ardından İkinci Başkan Serdal Adalı basın mensuplarının karşısına çıktı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede deneyimli teknik adamın taraftar baskısına karşı kendisini yeterince hazır hissetmediğini ifade ettiğini aktaran Adalı, 'Öğleye kadar ayrılık aklımda yoktu, hoca hazır hissetmedi' sözleriyle sürecin perde arkasını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serdal Adalı, ayrılığın perde arkasını anlattı.

Serdal Adalı, ayrılığın perde arkasını anlattı.

Kötü geçen sezonun ardından taraftarın gösterdiği tepkinin doğal olduğunu belirten Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yapılan görüşmede yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

'Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için...

Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hoca da bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık.'

"Şenol Güneş'le çalışmayı düşünmüyorum."

"Şenol Güneş'le çalışmayı düşünmüyorum."

Serdal Adalı, kamuoyunda merak edilen yeni teknik direktör süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün kısa süre içinde yeni hocasını belirleyeceğini ifade eden Adalı, Sergen Yalçın’ın herhangi bir tazminat talebinin olmadığını da söyledi.

Adalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız.

Çok severim ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Yazıyorlar, ediyorlar. Şenol hocaya ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik. Aylardır telefonda bile konuşmadık.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın