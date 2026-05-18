article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Güneş Gibi Doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilinmeyen Gençlik Fotoğrafları

etiket 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Güneş Gibi Doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilinmeyen Gençlik Fotoğrafları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 18:04

Bağımsızlık zaferimiz 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başladı ve büyük fedakarlıkla kazanıldı. Atatürk bugünü Cumhuriyetin her daim bekçisi olacak gençlere armağan etti.

İşte büyük emek ve fedakarlıkla kurulan Cumhuriyetin, onu yükseltecek ve yaşatacak gençlik fotoğrafları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' diyerek en büyük mirasını emanet ettiği gençler, bağımsızlık zaferinin 107. yılında da aynı azimle parlıyor.

"Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' diyerek en büyük mirasını emanet ettiği gençler, bağımsızlık zaferinin 107. yılında da aynı azimle parlıyor.

İşte büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetin her daim bekçisi olan ve geleceğe umutla bakan Türk gençliğinin en özel ve gurur dolu kareleri...

1. Talha Ahmet Erdem

1. Talha Ahmet Erdem

Talha Ahmet Erdem, Guimaraes kentindeki Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı.

2. Can Çakmur

2. Can Çakmur

Piyanist Can Çakmur 2018 yılında Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması ve 2017 yılında Uluslararası İskoç Piyano yarışmasında birinci oldu.

3. Busenaz Sürmeneli

3. Busenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmeneli, Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Çinli rakibi Yıang Lıu'yu mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

4. Efe Çetiz

4. Efe Çetiz

Sofya’da 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni yarışmasında 'Dünya Basic Novice A Boys' kategorisinin teknik kısmında 23.03 puanla 'dünya rekoru' kırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Betül Kaçar

5. Betül Kaçar

Arizona Üniversitesi'nde Astrobiyoloji Yardımcı Doçenti Betül Kaçar, NASA'nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekibe kabul edildi.

Kaçar, eğitim ve bilgiye ulaşım sıkıntısı çeken gençler için dünyadaki tek astrobiyoloji eğitim platformu olan NASA - SAGAN'ın kurucuları arasındadır.

6. Rana Eyit ve Zümra İdil Şener

6. Rana Eyit ve Zümra İdil Şener

Güvem eriğinin meme kanseri hücrelerini azalttığını tespit eden iki gencimizin projeleri Harvard profesörleri tarafından beğenildi ve Harvard Üniversitesin'den başarı sertifikası aldılar.

7. Berna Sözen

7. Berna Sözen

Mensup ve mezunları arasında bir çok Nobel ödülü sahibi bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), geçen yılın bilimde çığır açan 10 gelişmesini derledi. Listede, baş araştırmacısı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Berna Sözen olan yapay embriyon çalışması da yer aldı.

8. Gözde Durmuş

8. Gözde Durmuş

Erken teşhis teknolojisi üzerine çalışmalar yapan  Gözde Durmuş, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından düzenlenen 'Dünyanın en başarılı 20 genci' listesinde yer aldı.

9. Duygu Yılmaz

9. Duygu Yılmaz

Geliştirdiği zeytin özütünden antimikrobiyal bioplastik yüzeyler üretme projesi ile  Duygu Yılmaz, Los Angeles’ta düzenlenen Clean Tech Open Forumu’nda ülkeler arası kategoride uluslararası birincilik ödülü kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Deniz Selin Ünlüdağ

10. Deniz Selin Ünlüdağ

Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Kendisi kadınlar kategorisinde ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

11. Ceylan Ceylan

11. Ceylan Ceylan

Mendeleyev Kimya Olimpiyatları’nda gümüş madalya ve Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Ceylan Ceylan, Nobel ödüllü birçok bilim insanını yetiştiren Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de yüzde 100 burs kazandı.

12. Selin Turhan

12. Selin Turhan

ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde düzenlenen Honeywell Liderlik Akademisi'nin bilim - teknoloji temelli liderlik becerilerini geliştirme eğitimine Türkiye'den sadece Selin Turhan kabul edildi.

13. Selin Alara Örnek

13. Selin Alara Örnek

2018 yılında 6’ncı sınıf öğrencisi olan Selin Alara Örnek, her yıl İrlanda’da düzenlenen ‘Coolest Projects’ yarışmasında, görme engelliler için ortaya çıkardığı robot rehber köpek ile ‘donanım’ kategorisinde 20 ülkeden 400 projeyi geride bırakarak birinci oldu.

14. Arya Nur Güneş

14. Arya Nur Güneş

Viyolenseldeki yeteneğiyle ülkemizi yurt dışında temsil eden Arya Güneş göğsümüzü kabartan bir başarıya imza attı. 14 yaşındaki Güneş, İspanya'da düzenlenen II. LUTHIERS CLAR Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde dünya birincisi oldu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15. Kübra Dağlı

15. Kübra Dağlı

Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Ankara'da düzenlenen Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda Serbest Stil Çiftler kategorisinde altın, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

16. Can Demirci ve Onur Şırlak

16. Can Demirci ve Onur Şırlak

Kıtalararası yüzme yarışmasına son dakika dahil edilen otizmli sporcular Can ve Onur yarışmada 1. ve 2. oldu.

17. Sümeyye Boyacı

17. Sümeyye Boyacı

Balıklardan ilham alarak yüzmeye başlayan genç yüzücü Sümeyye Boyacı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

18. İrem Yaman

18. İrem Yaman

2015 yılında Rusya’nın Chelyabinsk kentinde yapılan Dünya Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olduktan sonra, 2019 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 2 kez dünya şampiyonu oldu.

19. Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz, Abdurrahman Hadi Ertürk, Kutay Akın ve Bayram Alp

19. Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz, Abdurrahman Hadi Ertürk, Kutay Akın ve Bayram Alp

Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden gençlerimiz toplamda elde ettikleri 136.5 puanla birinci sıraya yerleştiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20. Zeynep Sude Taşdelen

20. Zeynep Sude Taşdelen

Zeynep Sude Taşdelen Barcelona'da yarı finali düzenlenen uluslararası bale yarışması 'Youth America Grand Prix'de 15- 18 yaş büyükler kategorisinde, klasik bale alanında 89 yarışmacı arasından 1'inci oldu.

21. Nil İpek Şabi ve Kıvanç Arda Şabi

21. Nil İpek Şabi ve Kıvanç Arda Şabi

'4. Uluslararası Mozart Müzik Yarışması'na birlikte katılan kardeşler 6. sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile 4. sınıf öğrencisi Kıvanç Arda Şabi keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve üçüncülükle döndü.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
634
283
16
7
6
6
3
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın