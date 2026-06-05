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Yürüyüşten Aldığınız Faydayı İki Katına Çıkaracak Askeri Yöntem

Yürüyüşten Aldığınız Faydayı İki Katına Çıkaracak Askeri Yöntem

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 12:09
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Pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yok, kapalı bir alana gitmek zorunda değilsiniz, tüm vücut kaslarınızı çalıştırıyorsunuz... Saymakla bitmeyecek faydalarından dolayı yürüyüş, en popüler ve sevilen sporlardan biri. Uzmanlar, bugüne kadar günlük en az 7 bin adım atmanın ne kadar faydalı olacağını anlatıp durdu. 

Gelin, şimdi de yürüyüşün faydalarını katlayacak yeni 'rucking' yöntemini öğrenelim.

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Yürüyüş, yapılabilecek en faydalı sporlardan biri.

Yürüyüş, yapılabilecek en faydalı sporlardan biri.

Düzenli yürüyüş yapmak kalp sağlığını destekler, yağ yakımını hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur, stresi azaltır ve kas-iskelet sistemini güçlendirir. Bu sayede depresyon belirtileri azalır, vücudunuz enerjisini dengeler ve hem kilo hem de uyku dengesi sağlanır. 

Her yaştan kişinin rahatlıkla yapabileceği, ekipmana ihtiyaç duyulmayan bu aktivite, günümüz standartlarında yaşam kalitesini artıran en güzel sporlardan biri. 

Zihin ve beden sağlığına iyi gelen yürüyüş hakkında bugüne kadar pek çok araştırma yapıldı. Uzmanlar, geçtiğimiz yıllarda günlük 10 bin adım atmak gerektiğini söylüyordu. Yapılan son araştırmalar ise 10 bin adımın biraz abartı olduğunu, kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam için 7 bin adımın da yeterli olabileceğini kanıtladı. Yürüyüşle ilgili çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor ve gün geçtikçe yeni trendler hayatımıza giriyor.

Son zamanlarda, yürüyüşlerinizi hem eğlenceli hem de daha efektif hale getirebilecek bir trend doğdu: Rucking. 

Sizi yeni yürüyüş trendiyle tanıştıralım: Rucking. Yani sırt çantasıyla yürüyüş.

Sizi yeni yürüyüş trendiyle tanıştıralım: Rucking. Yani sırt çantasıyla yürüyüş.

Rucking, günlük düzenli yürüyüşlerinizi renklendirmenin bir yolu olarak sosyal medyada popülerlik kazandı. Her geçen gün rucking yapan insan sayısının arttığını görüyoruz.

Rucking, teknik olarak yürüyüş yaparken vücudunuza ağırlık eklemek olarak tanımlanıyor. Ağırlık deyince, aklınıza hemen pahalı ekipmanlar gelmesin. Herkesin dolabında muhtemelen zaten bulunan bir sırt çantası, işinizi görecektir. Tek yapmanız gereken sırt çantasına kendinize göre bir ağırlık koymak ve yürüyüşe başlamak.

Rucking, aslında askeri eğitimlerde karşımıza çıkıyor.

Rucking, aslında askeri eğitimlerde karşımıza çıkıyor.

New York'taki bir özel hastanede egzersiz fizyoloğu olarak çalışan Mathew Welch 'Bu, büyük ölçüde askeri eğitime dayanan, düşük etkili bir egzersizdir; ordunun dayanıklılık için ne kadar çok antrenman yaptığını, epey koşu yaptıklarını, ancak aynı zamanda çok ağır ekipman taşımaları gerektiğini düşünün, işte rucking böyle başladı.' diyor.

Tek başına yürüyüş yapmak elbette faydalı. Ancak yürüyüşten alacağınız faydaları da bu yöntemle artırmak mümkün. Rucking dediğimiz yöntem, günlük yürüyüşünüze daha fazla zorluk katıyor ve bu da vücudunu yeni bir şekilde çalıştırmak isteyenler için iyi bir yöntem.

Welch'e göre, ağır yük taşıma yürüyüşü kardiyovasküler dayanıklılığımız için son derece faydalı. Welch, ağırlıklı yürüyüşü 'kalp debisine fayda sağlar, kalbinizin kanı pompalama verimliliğini artırır' diyerek açıklıyor. Bu, kan basıncınızı düşürmeye ve kalp atış hızınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle askeri eğitimlerde de ağırlıklar kullanılıyor. 

Uzmanlar 'Direnç antrenmanı, özellikle yaşlandıkça kemik sağlığımıza ve kas gelişimimize yardımcı olmak için çok önemlidir, çünkü bu durum 30'lu yaşlarımızdan itibaren doğal olarak bozulmaya başlar.' diyor.

Rucking, yürüyüşü bir kardiyo egzersizinden bir kardiyo artı direnç antrenmanına dönüştürüyor. Rucking sayesinde duruşunuz ve sırt kaslarınız da güçleniyor. Welch, 'Çanta sizi geriye doğru çekiyor, bu yüzden duruşunuzu korumanızı gerçekten zorunlu kılıyor' diyor ve bunun her gün saatlerce oturarak geçirdiğiniz zamanı dengelemek için iyi bir yol olduğunu belirtiyor.

Haftada iki kez 20 dakika kuvvet antrenmanı yapmamız öneriliyor. Ancak araştırmalar çoğu insanın bu minimum süreyi bile yapmadığını gösteriyor. Rucking, bu hedefe ulaşmanın yeni yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

Rucking'e başlamak hiç de zor değil.

Rucking'e başlamak hiç de zor değil.

Günlük yürüyüşlerinize eğlence katmak isterseniz, rucking ekipmanları satın almayı tercih edebilirsiniz. Fakat rucking yapmak için o ekipmanlara ihtiyacınız yok. Welch, 'Güzel olan şu ki, dolabınızda bulunan bir sırt çantasıyla başlayıp içine birkaç dergi ve su şişenizi atabilirsiniz.' diyor.

Eğer ilk kez ağırlıklı yürüyüş yapacaksınız, sırt çantası kullanmanız hem kolaylık sağlar hem de belinizi ve sırtınızı destekler. Ancak sır çantasının yukarıda durduğundan emin olun. Sarkık duran bir çanta, ağrılara neden olabilir.

Sırtınızda ne kadar ağırlık taşıyacağınız ise güç seviyenize ve vücut yapınıza bağlıdır. Bu konuda uzmanların önerisi şu şekilde: 'Her zaman düşükten başlamanızı öneririm çünkü oradan her zaman gelişebilirsiniz. Ağır başlayıp cesaretinizin kırılmasını istemezsiniz.' 

Bu yöntemi denemek isterseniz, hafif ağırlıklarla ve kendinize zaman tanıyarak denemeyi ihmal etmeyin. Vücudunuzu dinlediğiniz ve sınırlarınızı bildiğiniz sürece, bu egzersize başlamanın yanlış bir yolu yok!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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