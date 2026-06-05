Yürüyüşten Aldığınız Faydayı İki Katına Çıkaracak Askeri Yöntem
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Pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yok, kapalı bir alana gitmek zorunda değilsiniz, tüm vücut kaslarınızı çalıştırıyorsunuz... Saymakla bitmeyecek faydalarından dolayı yürüyüş, en popüler ve sevilen sporlardan biri. Uzmanlar, bugüne kadar günlük en az 7 bin adım atmanın ne kadar faydalı olacağını anlatıp durdu.
Gelin, şimdi de yürüyüşün faydalarını katlayacak yeni 'rucking' yöntemini öğrenelim.
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Yürüyüş, yapılabilecek en faydalı sporlardan biri.
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Sizi yeni yürüyüş trendiyle tanıştıralım: Rucking. Yani sırt çantasıyla yürüyüş.
Rucking, aslında askeri eğitimlerde karşımıza çıkıyor.
Rucking'e başlamak hiç de zor değil.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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