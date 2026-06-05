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Mikrobiyoloji Uzmanı Gece mi Yoksa Sabah mı Duş Alınması Gerektiğini Açıkladı

Mikrobiyoloji Uzmanı Gece mi Yoksa Sabah mı Duş Alınması Gerektiğini Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 09:53
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İnsanlar, her konuda olduğu gibi ne zaman duş alınacağı konusunda da ikiye bölünüyor. Kimisi sabah uyanır uyanmaz kendisini duşa atıyor ve güne temiz bir başlangıç yapmayı tercih ediyor. Kimisi de günün yorgunluğunu atmak için gece duşunu alıp temiz bir uyku çekiyor. Her iki tarafı da nedenleriyle birlikte dinlediğinizde, oldukça mantıklı geliyor.

Peki bilim ne diyor?

Kaynak: BBC / Jasmine Fox-Skelly

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Sabah duşunu mu yoksa gece duşunu mu tercih edersiniz?

Sabah duşunu mu yoksa gece duşunu mu tercih edersiniz?

Gün içerisinde alınan duşları saymazsak eminiz ki herkesin bir favorisi vardır. Özellikle okula, işe gidenlerin, yani düzenli bir hayatı olanların duş rutinleri de oluşmuştur. 

Kimisi, sabah uyanır uyanmaz kendini suyun altına atar. O 10 dakikalık duş, hem günde zinde başlamayı hem de vücudu temizlemeyi sağlar. Sabah duşunu sevenler, bunun daha pratik olduğunu ve kendilerine daha iyi geldiğini söyler.

Kimisi de gece yatağa girmeden önce duşa girmeyi tercih eder. Böylece daha rahat bir uyku çektiklerini, günün yorgunluğunu attıklarını söylerler. 

Aslında böyle baktığınızda her ikisi de mantıklı geliyor. Tabii ikisinin de zor geldiği zamanlar hariç! Örneğin gün içinde çok yoruldunuz ve TV'nin karşısında, kanepede sızıp kaldınız. Şimdi kim kalkıp da duş alacak? Ya da sabah zaten alarmlarınızı ertelediniz ve çoktan işe geç kaldınız. Şimdi kim duş alacak?

Gelin, olumsuz ve olumlu yönlerini bir kenara bırakıp bilimin bu konuda neler söylediğine bir bakalım.

"Teniniz mikrobiyal yaşamla kaynıyor."

"Teniniz mikrobiyal yaşamla kaynıyor."

BBC'nin aktardığına göre, tenimiz mikrobiyal yaşamla kaynıyor. 'Teninizin herhangi bir santimetrekaresine yeterince yakından bakarsanız, 10 bin ila bir milyon bakterinin yaşadığını görebilirsiniz.' ifadeleri yer alıyor. Bu bakteriler, ter bezlerimizden çıkan yağla besleniyorlar. Terimiz esasında kokmuyor ancak stafilokok gibi bakteriler tarafından üretilen sülfürlü maddelerle birleşince kokmaya başlıyor.

Gün içerisinde tenimizde, saçlarımızda ter ve yağ birikiyor. Çevreden gelen polenler, toz, deri döküntüleri... 

Eğer gece yatmadan duş almıyorsanız bu birikim yastığınıza ve çarşafınıza geçer. Bu açıdan bakınca gece yatmadan duş almak mantıklı gibi gelebilir.

Leicester Üniversitesi'nden mikrobiyolog Primrose Freestone 'Gece duş alırsanız, yatağa temiz girersiniz ama gece de terleyeceksiniz.' diyor. Freestone'a göre soğuk havalarda bile bir insan geceleri 140 grama kadar terliyor ve 50 bin ya da daha fazla deri hücresi atıyor.

Yani sabah kalktığınızda, sabah duş alan birine göre daha temiz olmayacaksınız.

"Gece duş alıp sabah kalktığınızda hafiften kokuyorsunuz."

"Gece duş alıp sabah kalktığınızda hafiften kokuyorsunuz."

Freestone 'yine teninizdeki bakterilerin yiyip, düşük düzeyde bir beden kokusu üretebileceği bir tür terli mikro yaşam alanı oluşturuyorsunuz. Yani gece duş alıp, sabah kalktığınızda hafiften kokuyorsunuz' diyor. 

Gece duş almanın faydalarını da ancak nevresimlerinizi düzenli olarak değiştirdiğinizde görebiliyorsunuz. Aksi takdirde çarşaf, yastık ve yorganda gözle görülmeyen ev akarları büyümeye başlıyor.

Tam çalışan bağışıklık sistemine sahip bir insan bu mikrop saldırısıyla başa çıkabilir elbette. Ancak alerjik bit bünyeye sahipseniz, bu durum sizi kötü etkileyebilir.

İngiltere'deki Hull Üniversitesi'nden yara iyileşmesi ve mikrobiyom uzmanı Holly Wilkinson 'Yatak takımlarınızı yıkamak büyük olasılıkla akşam duş almaktan daha önemli' diyor:

'Çünkü duş yapıp yatağa giriyorsanız fakat yatak takımlarınızı bir ay boyunca yıkamıyorsanız, bakteri, kir ve ev akarı birikecektir.'

Gece yatmadan duş almanın, uykuya faydası da var.

Gece yatmadan duş almanın, uykuya faydası da var.

Gece duş almanın faydalı olabileceğini, ancak temiz nevresimler kullanmadığınız sürece pek de anlamı olmadığını öğrendik. 

Öte yandan, gece duş alıp uyumanın uyku üzerinde de olumlu bir etkisi var. 

13 farklı araştırmanın analizi sonucunda, yatmadan bir ya da iki saat önce 10 dakika sıcak duş almanın uykuya dalma süresini önemli ölçüde azalttığı görülmüş. 'Vücut ısısının yükselip daha sonra azalması, vücudumuzun uykuya hazırlanmasını söyleyen bir işaret olabilir. ' ifadeleri kullanılıyor.

Gelelim sonuca!

Gelelim sonuca!

Mikrobiyolog Freestone, sabahları duş almayı tercih ettiğini belirtiyor. Gece yatakta biriken ter ve mikropların çoğunun temizlendiğini ve böylece güne daha dinç ve temiz başlayabildiğinizi belirtiyor.

Her iki seçeneğin de avantajları farklı olduğu için, kendinize en uygun seçenekle hayatınıza devam etmeniz en iyisi olacaktır. Örneğin nispeten daha kirli bir işte çalışan birisinin, geceleri yatmadan önce duş alması tavsiye edilir. Ya da geceleri çok terleyen birisinin, gündüzleri duş alması tavsiye edilir.

Özetle bilim 'duş alın da ne zaman alırsanız alın' diyor. Vücudunuzdaki önemli yerleri her gün, hatta günde birkaç kez yıkamanız haftada ise en az üç kez banyo yapmanız tavsiye ediliyor. İster gündüz duş alın, ister gece alın, isterseniz gün ortasında alın. Önemli olan kişisel hijyeninizi sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak. 

Tabii bir de sıcak mı yoksa soğuk su mu tartışması var. İlerleyen zamanlar bu konuya da değiniriz!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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