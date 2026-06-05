Mikrobiyoloji Uzmanı Gece mi Yoksa Sabah mı Duş Alınması Gerektiğini Açıkladı

Gün içerisinde alınan duşları saymazsak eminiz ki herkesin bir favorisi vardır. Özellikle okula, işe gidenlerin, yani düzenli bir hayatı olanların duş rutinleri de oluşmuştur.

Kimisi, sabah uyanır uyanmaz kendini suyun altına atar. O 10 dakikalık duş, hem günde zinde başlamayı hem de vücudu temizlemeyi sağlar. Sabah duşunu sevenler, bunun daha pratik olduğunu ve kendilerine daha iyi geldiğini söyler.

Kimisi de gece yatağa girmeden önce duşa girmeyi tercih eder. Böylece daha rahat bir uyku çektiklerini, günün yorgunluğunu attıklarını söylerler.

Aslında böyle baktığınızda her ikisi de mantıklı geliyor. Tabii ikisinin de zor geldiği zamanlar hariç! Örneğin gün içinde çok yoruldunuz ve TV'nin karşısında, kanepede sızıp kaldınız. Şimdi kim kalkıp da duş alacak? Ya da sabah zaten alarmlarınızı ertelediniz ve çoktan işe geç kaldınız. Şimdi kim duş alacak?

Gelin, olumsuz ve olumlu yönlerini bir kenara bırakıp bilimin bu konuda neler söylediğine bir bakalım.