Mikrobiyoloji Uzmanı Gece mi Yoksa Sabah mı Duş Alınması Gerektiğini Açıkladı
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İnsanlar, her konuda olduğu gibi ne zaman duş alınacağı konusunda da ikiye bölünüyor. Kimisi sabah uyanır uyanmaz kendisini duşa atıyor ve güne temiz bir başlangıç yapmayı tercih ediyor. Kimisi de günün yorgunluğunu atmak için gece duşunu alıp temiz bir uyku çekiyor. Her iki tarafı da nedenleriyle birlikte dinlediğinizde, oldukça mantıklı geliyor.
Peki bilim ne diyor?
Kaynak: BBC / Jasmine Fox-Skelly
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Sabah duşunu mu yoksa gece duşunu mu tercih edersiniz?
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"Teniniz mikrobiyal yaşamla kaynıyor."
"Gece duş alıp sabah kalktığınızda hafiften kokuyorsunuz."
Gece yatmadan duş almanın, uykuya faydası da var.
Gelelim sonuca!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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