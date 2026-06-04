100 Yaşını Aşan Kişilerin Dışkısı İncelendi: Uzmanlar Sağlıklı Yaşamın Sırrını Bulmuş Olabilir!

Bağırsaklarımızda doğuştan itibaren faydalı bakteriler bulunur. Bakteriler, henüz doğarken vücudumuza yerleşir. Bu faydalı bakteriler, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, enerji

seviyemizin korunması ve genel sağlığımızı etkiler. Mikroorganizma dengesinin sağlanması, kalp-damar hastalıkları, astım, alerjik ve bağırsak sorunlarının engellenmesinde destekleyici bir role sahiptir. Serotonin gibi hormon benzeri kimyasallar bağırsak florasından uyarılarak üretilir.

Peki bu denge bozulursa ne olur?

Bu doğal denge bozulduğunda, şişkinlik, kabızlık, cilt problemleri, halsizlik ve ruh hali değişiklikleri ortaya çıkabilir. Ayrıca bağırsak sorunları, insülin direnci, depresyon ve kalp hastalıkları riskini artırır. Bağırsak dengesi bozuk olan bir kişinin savunma sistemi de düşüktür. Yani alerjik reaksiyonlar gelişebilir, kişi daha çabuk hasta olabilir. Kadınların adet döngüsü bozulabilir, saç dökülmesi, cilt kuruluğu yaşanabilir.

Dahası var!

Bağırsak dengesinin bozulması hem endokrin dengeyi hem de beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Dolayısıyla uykusuzluk, unutkanlık, düşünce sorunları, depresyon ve anksiyete problemleri gözlemlenebilir. Kişi kendini kronik olarak yorgun ve ağrılı hissedebilir. Tabii mide sorunları da cabası. Reflü, mide ekşimesi ve gaz problemleri yaşanabilir.