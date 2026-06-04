100 Yaşını Aşan Kişilerin Dışkısı İncelendi: Uzmanlar Sağlıklı Yaşamın Sırrını Bulmuş Olabilir!
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Prebiyotikler, probiyotikler, takviyeler... Son yıllarda sağlıklı olmak adına birçok yeni deneme yapıyoruz. Ne zaman sosyal medyaya giriş yapsanız, karşınıza daha iyi bir yaşam için yapmanız gereken bir şey çıkıyor. Peki gerçekten sağlıklı bir hayatın sırrı nedir? Sağlıklı yaşamın anahtarı nerede saklı?
Uzmanlar, bağırsaklarımıza işaret ediyor. Çin'in güneydoğusundaki Jiaoling bölgesindeki araştırmacılar 100 yaşını aşmış 18 kişiden dışkı örnekleri aldılar ve ortaya ilginç bir sonuç çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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