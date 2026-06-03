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Yaşam
Kahvenin Yanında Asla Yenilmemesi Gereken 6 Yiyecek Açıklandı

Kahvenin Yanında Asla Yenilmemesi Gereken 6 Yiyecek Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 19:52
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Sabah uyanır uyanmaz ya da gün içinde keyifle yudumladığımız kahve, birçoğumuzun vazgeçilmez ritüeli. Ancak uzmanlar, kahvenin yanında tüketilen bazı besinlerin hem vücudun demir, kalsiyum ve çinko gibi hayati mineralleri emmesini engellediği hem de mide ve kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

İşte kahve keyfinizi kabusa çevirmemek için kahveyle asla bir araya getirmemeniz gereken o 6 yiyecek:

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1. Turunçgiller (Portakal, Mandalina, Limon)

1. Turunçgiller (Portakal, Mandalina, Limon)

Kahvenin asitlik seviyesi (pH değeri) oldukça yüksektir. Portakal, mandalina gibi turunçgiller ve suları da yüksek asit içerdiğinden; bu ikili birleştiğinde mide zarını ciddi şekilde tahriş eder. Reflü, mide bulantısı, şişkinlik ve mide yanması gibi şikayetleri olanların bu kombinasyondan kesinlikle uzak durması gerekiyor.

2. Kırmızı Et

2. Kırmızı Et

Kırmızı et, vücut için kritik rol oynayan 'hem demiri' açısından en zengin kaynaklardan biridir. Ancak kahve, bağırsaklardaki besin emilimini olumsuz etkiler. Bifteğinizin ya da et yemeğinizin yanında kahve içmek, etten alacağınız tüm sağlık faydasını ve demiri neredeyse sıfırlıyor.

3. Süt

3. Süt

Kemik sağlığı ve kas fonksiyonları için şart olan kalsiyumun en büyük kaynağı süttür. Sanılanın aksine süt ve kahveyi birlikte tüketmek kalsiyum emilimini azaltıyor. Vücut tarafından emilemeyen bu kalsiyum idrarla atılıyor; bu durum ise ilerleyen süreçte böbrek taşı riski ve kemik erimesi gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

4. Kızarmış Yiyecekler

4. Kızarmış Yiyecekler

Günde 3 fincan ve üzerinde kahve tüketmek, 'kötü' kolesterolü (LDL) yükseltip 'iyi' kolesterolü (HDL) düşürerek kan yağlarında anormalleşmeye (dislipidemi) neden olabiliyor. Kalp ve damar hastalıkları riskini artıran kızartmalarla kahve birleştiğinde, kalp sağlığınız için adeta saatli bir bombaya dönüşüyor.

5. Zenginleştirilmiş Kahvaltılık Gevrekler

5. Zenginleştirilmiş Kahvaltılık Gevrekler

Vitamin ve çinko gibi minerallerle zenginleştirilmiş sabah gevreklerini tüketirken yanında kahve içmek büyük bir hata. Çünkü kahve, çinkonun vücut tarafından emilmesini doğrudan engelliyor. Uzmanlar, iki tüketim arasında ne kadar süre beklenmesi gerektiğine dair henüz standart bir zaman dilimi belirleyebilmiş değil.

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6. Yüksek Sodyumlu (Tuzlu) Gıdalar

6. Yüksek Sodyumlu (Tuzlu) Gıdalar

Aşırı kafein tüketimi hipertansiyonu (yüksek tansiyonu) tetikler. Doğrudan kan basıncını yükselten sodyum (tuz) oranı yüksek gıdalarla kahve bir araya geldiğinde tansiyon hastaları için büyük risk oluşturuyor. Amerikan Kalp Birliği, zaten günlük sodyum tüketiminin 2.300 miligramı geçmemesini öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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