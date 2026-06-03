Kahvenin Yanında Asla Yenilmemesi Gereken 6 Yiyecek Açıklandı
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Sabah uyanır uyanmaz ya da gün içinde keyifle yudumladığımız kahve, birçoğumuzun vazgeçilmez ritüeli. Ancak uzmanlar, kahvenin yanında tüketilen bazı besinlerin hem vücudun demir, kalsiyum ve çinko gibi hayati mineralleri emmesini engellediği hem de mide ve kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.
İşte kahve keyfinizi kabusa çevirmemek için kahveyle asla bir araya getirmemeniz gereken o 6 yiyecek:
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1. Turunçgiller (Portakal, Mandalina, Limon)
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2. Kırmızı Et
3. Süt
4. Kızarmış Yiyecekler
5. Zenginleştirilmiş Kahvaltılık Gevrekler
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6. Yüksek Sodyumlu (Tuzlu) Gıdalar
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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