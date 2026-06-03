Kahvenin Yanında Asla Yenilmemesi Gereken 6 Yiyecek Açıklandı

Sabah uyanır uyanmaz ya da gün içinde keyifle yudumladığımız kahve, birçoğumuzun vazgeçilmez ritüeli. Ancak uzmanlar, kahvenin yanında tüketilen bazı besinlerin hem vücudun demir, kalsiyum ve çinko gibi hayati mineralleri emmesini engellediği hem de mide ve kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

İşte kahve keyfinizi kabusa çevirmemek için kahveyle asla bir araya getirmemeniz gereken o 6 yiyecek:

Kaynak