Sabah Kahvenizden Market Fişinize: Her Adımınızı Kazanç Döngüsüne Çeviren Zekice Bir Ekosistem

Sadakat platformu kullanıcılarının arama niyetlerinde sıkça rastlanan temel şikayet, kazanılan bir Paracıkların sadece sanal ortamda veya sadece belirli bir fiziksel mağaza zincirinde hapis kalmasıdır. Hopi'nin üstün mühendislik altyapısı bu sürtünmeyi ortadan kaldırır.

Masterpass entegrasyonu sayesinde, tüketici kredi kartlarını Hopi’ye tanımlayabilir, ve Hopi ile anlaşmalı iş yerlerinde hızlı ve güvenli şekilde mobil ödeme yapabilir. Benzer şekilde, mağaza içindeki (in-store) fiziksel alışverişlerde kasa görevlisi aracılığıyla da mobil ödemeyi aktifleştirerek fiziksel dünya ile dijital arasındaki sınırı tamamen kaldırarak pürüzsüz (frictionless) bir alışveriş yolculuğu sunar.