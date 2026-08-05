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İstanbul'da Sabah Trafiğinde İETT Otobüsü Kazaya Karıştı: 3 Kişi Öldü, Yaralılar Var!

İstanbul'da Sabah Trafiğinde İETT Otobüsü Kazaya Karıştı: 3 Kişi Öldü, Yaralılar Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 08:38
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İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada üç kişi öldü, yaralılar olduğu bildirildi. D-100'de trafik yan yola verildi. Bölgede yoğun trafik yaşanıyor.

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Küçükçekmece'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

D-100 karayolu Edirne yönünde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan üç kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı. Otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bölgede trafik yoğunluğu var!

Bölgede trafik yoğunluğu var!

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne yönünde yoğun trafik yaşanıyor. Karayolunda trafik akışı yan yola verildi. Araç kuyruğu Bahçelievler'e kadar ulaşırken ekiplerin çalışması sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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