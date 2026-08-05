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Yalı Çapkını'nın Yıldızıydı, Uzak Şehir'in Kadrosuna Dahil Oldu

Yalı Çapkını'nın Yıldızıydı, Uzak Şehir'in Kadrosuna Dahil Oldu

yalı çapkını Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 08:39
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Pazartesi reytinglerine damga vuran Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Uzak Şehir'in yeni sezon öncesinde kadrosuna yeni isimler gelirken bu kez çıta biraz daha yükseldi. Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, eylül ayında başlayacak üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, eylül ayında başlayacak üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Uzak Şehir'in Sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından yenilenen hikayeye peş peşe yeni isimler katılıyor. Daha önce Mustafa Avkıra'nın Kartal, Onur Özaydın'ın ise Alya'nın eski sevgilisi Enver karakterini canlandıracağı açıklanan dizinin kadrosuna bir oyuncu daha dahil oldu.

Oyuncu Ersin Arıcı, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu Ersin Arıcı, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla dikkat çeken, son olarak TRT tabii yapımı Operasyon Alesta'da rol alan Ersin Arıcı, Mardin'de çekimleri süren Uzak Şehir'in kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncunun dizide 'Ateş' karakterine hayat vereceği öğrenildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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