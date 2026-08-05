Yalı Çapkını'nın Yıldızıydı, Uzak Şehir'in Kadrosuna Dahil Oldu
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Pazartesi reytinglerine damga vuran Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Uzak Şehir'in yeni sezon öncesinde kadrosuna yeni isimler gelirken bu kez çıta biraz daha yükseldi. Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, eylül ayında başlayacak üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Oyuncu Ersin Arıcı, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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